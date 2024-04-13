震後土石流危機 吉安、秀林籲防治

秀林鄉須美基溪是土石流潛勢區，農業處特別樹立危險警告標誌。（記者游太郎攝）

2024/04/13 05:30

七腳川溪、須美基溪上、中游大規模崩坍 花縣府要求各公所速查報

〔記者游太郎／花蓮報導〕○四○三強震後，花蓮北區山坡地出現大規模崩坍，包括吉安鄉七腳川溪、秀林鄉須美基溪等上、中游已出現土石流危機，民眾呼籲水保單位儘快防治。花蓮縣政府表示，已要求各鄉鎮市公所儘速巡視、查報，將提報行政院公共工程會以災修專款整治。

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○四○三強震後，花蓮縣北區中央山脈出現大批猶如貓爪般的山壁坍塌痕跡，吉安鄉七腳川溪上游一處崩坍，被形容狀似「蝴蝶」、也有人說像「蝙蝠」，民眾擔心一旦豪大雨，崩坍恐更嚴重，希望水保單位儘快防治。

鄉民憂歐菲莉颱風噩夢重演

秀林鄉林姓民眾說，須美基溪上游山壁也出現大量崩坍，一九九六年歐菲莉颱風期間，須美基溪上游發生山壁大規模崩坍，不但沖垮堤防，土石流一度淹沒佳民村近三分之一部落，慈濟精舍也差一點被波及，現在噩夢又來了，村民都很擔心。

退休水保官員說，當年為了避免崩坍地持續擴大，花蓮縣政府和花蓮林管處、水保局花蓮分局等單位協調後，由花蓮林管處租用直升機，連續三次從空中撒下草種及原生樹等廿餘種樹種，讓草種先固定山壁土石後，原生樹種再慢慢附著生長，經歷了十三年，原光禿禿的崩坍地重新呈現綠色風貌，慢慢達到穩固山壁的效果，也被水保單位視為崩坍地整治和綠美化成功案例之一。

農發署：匯整後專案報工程會

農業部農村發展及水土保持署花蓮分署指出，○四○三強震後，花蓮北區出現山坡地大規模崩坍，由於位置分散，土地權屬仍待釐清，目前整治最快的步驟是由花蓮縣政府統籌，由各鄉鎮市公所先巡查轄內，將崩坍山坡地的詳細狀況及數據，經位置確認及匯整後，先報給花蓮縣災害應變中心，再將整治需求專案提報至行政院公共工程委員會，於最快時間內動工防治，以免日後衍生土石流災情。

縣府農業處農業工程科表示，已要求各鄉鎮市公所查報轄內山坡地崩坍受損狀況，於最短時間內匯整，專案呈報工程會，希望最短時間內撥款進行防治作業。

七腳川溪上游山壁崩坍情況嚴重，圖左像蝴蝶又像蝙蝠。（記者游太郎攝）

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