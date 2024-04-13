旅客二度走私活甲蟲 檢疫員機警識破
2024/04/13 05:30
〔記者楊媛婷、周敏鴻／綜合報導〕一名劉姓旅客二度蓄意自馬來西亞、日本私運活體甲蟲三百九十七隻，在闖關桃機時被檢疫人員機警識破，當場查獲並送辦，該名走私客依法最重可處三年以下徒刑；另名泰籍女子去年十一月十日上午自泰國搭機來台，異想天開將卅隻保育類印度星龜及四隻黑喉巨蜥，裝在紙箱內夾藏在托運行李中企圖闖關，桃園地檢署昨依違反野生動物保育法提起公訴。
近年甲蟲熱興起，防檢署桃園分署署長陳宏伯表示，劉姓旅客四月時首度自馬來西亞私運活體甲蟲時，還同時準備死昆蟲標本，意圖藉由主動申報檢疫取得免檢疫證明後，將藏在行李箱內的活體甲蟲運入境內，檢疫人員憑職業敏感度，協請海關執行指定查驗破獲，共有活體甲蟲兩百五十四隻；時隔數日，劉嫌又從日本人境時，再被查獲走私一百四十三隻。
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陳宏伯表示，活昆蟲屬「植物防疫檢疫法」所規定禁止輸入之有害生物，將嚴重危害台灣農業生產安全及影響生態平衡，如當年的福壽螺、紅火蟻等，都造成嚴重農損，針對違規者可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科十五萬元以下罰金。
印度星龜及黑喉巨蜥也夾藏
另外，桃園地檢署說明，近年國人飼養非犬貓寵物比例升高，廿六歲泰國女子RAMITA想走私卅隻印度星龜、四隻黑喉巨蜥入台販售牟利，但野生動物活體裝在紙箱夾藏托運行李中，輕易就被查獲送辦，她雖否認犯行，供稱是受一名不明人士所託，要將紙箱交給在台灣的泰國男子AUN，不知道紙箱內裝了野生動物活體，但供詞顯然避重就輕，不被採信。