竹市機車汰舊換新 最高補助4.7萬

2024/04/12 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市環保局表示，今年加碼補助車齡十年以上機車汰舊換購，中低收入戶最高補助可達四．七萬元，且首度針對車齡達廿年以上的二行程機車汰舊換購加碼補助，最高可領二．六萬元，希望加速淘汰老舊機車，鼓勵市民換購電動機車。

2013年前出廠 須換購電動機車

環保局指出，電動機車汰舊換新加碼補助活動，只要今年底前設籍新竹市，淘汰二○一三年十二月卅一日前出廠機車，並同時換購電動機車，就能獲中央及市府加碼補助。

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環保局表示，今年度方案補助對象分「一般民眾、中低收入戶」兩大類，並依據老舊機車的「二行程、四行程」兩種類型及換購電動機車的「小型輕型、輕型、重型」三大類型，各有不同補助總額。一般民眾汰換二行程機車可獲補助一．九一萬元到二．六萬元，若是汰換四行程機車可獲補助一．五一萬元到二．一萬元。

若中低收入戶可獲補助換購費用二．七一萬元到四．一萬元及充電費用六千元，合計可獲補助費用三．三一萬元到四．七萬元。購車補助期限可追溯至今年元旦。目前市轄共設置一一六處、一四六座的充電站及免費臨時充電服務，轄內八十七家機車排氣檢驗站可協助民眾「汰舊換購電動機車」補助申請，可洽環保局網站或電話：03-536-8920轉2014。

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