為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

南投空氣品質差 集集大山被霾沒

天氣好的時候，從南投市區可遠眺集集大山（圖中）。（資料照）

天氣好的時候，從南投市區可遠眺集集大山（圖中）。（資料照）

2024/04/12 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕受台灣西半部擴散條件不佳影響，南投縣昨空氣品質相當差，整個天空都被霧霾籠罩，從南投市往郊區望去，集集大山甚至「被神隱」，境內三個測站空氣品質指標（AQI）都超過一百，呈現「橘色提醒」，南投縣環保局則啟動稽查減排措施，並建議敏感族群外出戴上口罩，降低不適反應。

縣內三測站空品都呈「橘色提醒」

南投縣環保局表示，縣內空氣品質從前天就不太好，到了前晚轄內南投市、竹山鎮、埔里鎮共三個測站，空品指標都超過一百，均呈現「橘色提醒」，一直到昨中午，三個測站空品仍都顯示「橘色」，雖午後埔里測站空品指標一度降至九十九，轉為「黃色普通」，但下午隨著空污累積，傍晚空品指標又回升到一○五，再度呈現「橘色提醒」，橘色代表對敏感族群不健康，建議民眾外出應配戴口罩，並減少長時間在戶外劇烈運動。

環保局也說，由於近期大氣環境在台灣西半部擴散不佳，導致霧霾容易累積滯留影響空品，因此前天起至昨也展開應變措施，稽查減排四十二家工廠、二家餐廳，在二處營建工地防制揚塵，攔查二○七輛汽、機車，以及洗掃道路四十公里等，以降低空污危害，預報十二日空品仍維持橘色，週末才會轉好。

大氣擴散條件不佳時，南投境內天空都被霧霾籠罩，集集大山甚至「被神隱」。（記者劉濱銓攝）

大氣擴散條件不佳時，南投境內天空都被霧霾籠罩，集集大山甚至「被神隱」。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播