南投空氣品質差 集集大山被霾沒

天氣好的時候，從南投市區可遠眺集集大山（圖中）。（資料照）

2024/04/12 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕受台灣西半部擴散條件不佳影響，南投縣昨空氣品質相當差，整個天空都被霧霾籠罩，從南投市往郊區望去，集集大山甚至「被神隱」，境內三個測站空氣品質指標（AQI）都超過一百，呈現「橘色提醒」，南投縣環保局則啟動稽查減排措施，並建議敏感族群外出戴上口罩，降低不適反應。

縣內三測站空品都呈「橘色提醒」

南投縣環保局表示，縣內空氣品質從前天就不太好，到了前晚轄內南投市、竹山鎮、埔里鎮共三個測站，空品指標都超過一百，均呈現「橘色提醒」，一直到昨中午，三個測站空品仍都顯示「橘色」，雖午後埔里測站空品指標一度降至九十九，轉為「黃色普通」，但下午隨著空污累積，傍晚空品指標又回升到一○五，再度呈現「橘色提醒」，橘色代表對敏感族群不健康，建議民眾外出應配戴口罩，並減少長時間在戶外劇烈運動。

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環保局也說，由於近期大氣環境在台灣西半部擴散不佳，導致霧霾容易累積滯留影響空品，因此前天起至昨也展開應變措施，稽查減排四十二家工廠、二家餐廳，在二處營建工地防制揚塵，攔查二○七輛汽、機車，以及洗掃道路四十公里等，以降低空污危害，預報十二日空品仍維持橘色，週末才會轉好。

大氣擴散條件不佳時，南投境內天空都被霧霾籠罩，集集大山甚至「被神隱」。（記者劉濱銓攝）

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