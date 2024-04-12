百貨營業額也列政績 盧秀燕挨批吹噓

台中市長盧秀燕施政報告，強調二○二四年是台中建設重大突破的一年。（記者蘇金鳳攝）

2024/04/12 05:30

綠議員批服務財團不顧庶民經濟 藍營則有多位議員肯定市民有光榮感

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕市議會昨天進行施政報告，市長盧秀燕表示，二○二四年是台中建設重大突破的一年，包括捷運藍線綜規、中捷綠線延伸及台鐵海線雙軌化可行性研究，今年初都獲中央核定，且企業加碼投資台中，新光三越、大遠百等店王都在台中；對此，民進黨議員陳淑華及江肇國批盧，連百貨等民間企業的營業額創新高都列為政績，林祈烽更指吹噓，很多場館都成蚊子館；國民黨多位議員則肯定盧施政讓市民有光榮感。

請繼續往下閱讀...

盧施政報告 指2024建設重大突破的一年

台中市府表示，依據經濟部去年第四季統計資料，中市相較前年同期，共計十二項經濟指標奪下六都第一，顯見台中整體經濟環境及投資環境已深受外界肯定。

盧秀燕施政報告指出，「捷運藍線綜合規劃」、「捷運綠線延伸大坑、彰化的可行性研究」及交通部辦理的「台鐵海線雙軌化可行性研究」等三大重要軌道建設，已獲行政院核定；台中巨蛋與台中國際會展中心與台中綠美圖成為三大指標建設；她說，企業加碼投資台中，新光三越、大遠百等店王都在台中。

議員力促 多擘劃未來讓市民看見願

市議員陳淑華及江肇國相當不以為然，批盧秀燕竟連百貨公司等民間企業的營業額創新高都列為政績，陳淑華說，這些企業早在盧當市長前，生意就是全國名列前茅，台中購物節發票登錄金額也多集中在大財團，擺明就是服務財團，不顧庶民經濟；江肇國也指出，施政報告應多擘劃未來，讓市民看見願景；市議員林祈烽批評盧市長只會吹噓政績，清水海生館、大安媽祖園區都成蚊子館；國民黨議員楊大鋐、黃佳恬、邱愛珊則肯定盧施政讓市民有光榮感。

此外，市議會昨也進行新加坡參訪成果報告，有議員支持市長應多出訪，學習國外城市的進步，但有民進黨議員質疑盧秀燕出國並未將城市交流落實在市政上；盧秀燕表示，因疫情已近五年沒有出國參訪，台中有很多國際姐妹市，希望彼此交流互動，有助城市發展。

民進黨台中市議員批市府不顧庶民只顧包裝。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法