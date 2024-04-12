國民黨籍議員曾麗燕涉貪 延長限制出境、出海

2024/04/12 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市議會國民黨籍前議長、現任議員曾麗燕涉嫌侵占助理費等一千三百卅萬元萬，被依貪瀆罪判刑十二年，高等法院高雄分院認為她有逃亡之虞，裁定延長限制出境、出海八個月。

據了解，二○一○年至二○一五年四月間，被告曹雪禎擔任曾麗燕助理期間，負責服務處等文書工作，離開後由被告即曾女胞妹曾麗鴻接手她的服務處工作，協助請領公費助理補助款等相關費用。

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被告曾麗燕指示曹女等二人，涉嫌利用「虛報人頭」、「低薪高報」等方式，自二○一○年起至二○二一年三月止，十年間共詐領一千三百卅萬元助理等費用，被高雄地院依公務員利用職務詐取財物等三罪，分別判處徒刑九年、十年和九年，合併執行刑十二年，褫奪公權六年。

至於同案被告十名助理，則被檢方依偽造文書起訴，由於坦承犯行，法官從輕量處三月至七月不等徒刑，均得易科罰金及宣告緩刑。

曾麗燕不服判決，上訴高雄高分院，院方開庭進度目前仍在準備程序階段，距離辯論終結、宣判，仍有一段時日。

不過，因曾麗燕被下令限制出境、出海的期限將屆，合議庭認為她被原審判執行刑十二年，涉案情節重大，再參以她在原審自陳與其配偶是資力甚豐之人，其又擔任數屆議員，可見人脈豐沛，堪認其有長期滯留海外資力與能力，實有相當理由足認她有逃亡之虞，裁定延長限制出境、出海八個月。

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