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渡輪遭停航 確認安全後才准復航

順風「八里－淡水」渡輪10日擱淺，船上受困乘客全數獲救，市府已勒令順風航業停航。（新北交通局提供）

順風「八里－淡水」渡輪10日擱淺，船上受困乘客全數獲救，市府已勒令順風航業停航。（新北交通局提供）

2024/04/12 05:30

〔記者黃子暘、董冠怡／新北報導〕由新北市順風航業經營的「淡水－八里」渡輪航線，前天發生一艘渡輪擱淺，五十一名乘客及兩名船員受困船上，幸好有驚無險；市府交通局昨天中止順風航運「淡水─八里」航線的營運許可，要求檢討責任疏失，確認船舶及航道安全無虞後，才能申請復航。

影響千餘人次 淡水客運機動加密班次

交通局運輸管理科長林詩欽表示，業者停航後，每天大概影響一六○○人次，民眾可以改搭紅十三、紅廿二路線的公車至捷運關渡站往返淡水，已請淡水客運機動加密班次。

交通局並說，順風航業先前曾反映淡水河淤積，難以直線航行，交通局每年依該公司提送的安全航線與行駛實績補助三百萬元，讓業者繞行安全水域，未料仍發生意外，順風航業昨天已傳送第一版的檢討計畫，但資料仍不完備，已要求業者再詳實提報營運安全計畫並進行安全演練。

淡水河道淤積 藍綠掀口水戰

對於前天發生的渡輪擱淺意外，藍、綠雙方又掀起口水戰，市議會國民黨團昨天表示，淡水河道淤積導致渡輪擱淺，停航已衝擊八里、淡水區民眾的交通權益，中央水利單位對於淡水河清淤已延宕逾一年，去年三月曾協調市府向中央爭取清淤預算，但中央一直拖延不給，才導致渡輪擱淺、停航，要求中央勿對淡水河清淤不聞不問。

民進黨團說，擱淺事件尚未排除是人為操作疏失，反對利用公安事件打擊中央、地方的合作默契和機制，要求市府安排更多的接駁車疏運，以民眾的交通權益優先，並檢討意外原因。

對於藍營的批評，經濟部水利署第十河川分署駁斥說，航港局在今年一月已核撥九九○萬元給新北市交通局進行疏浚評估規劃，由市府水利局代辦，後續再依評估結果由權責單位辦理航道疏浚；第十分署指出，從二○一五年起已清除逾二百萬立方公尺的土砂，每年都有辦理大斷面量測，監測河道斷面變化以確保航運安全。

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