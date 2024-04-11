（台南）搶購市民卡當機 加碼可公所預購

2024/04/11 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南四百市民卡昨天開放線上申請，由於只限量二千張，一早開放造成搶購熱潮而當機，民眾根本申請不到，網路上一片哀嚎，質疑市府連市民卡也在搞飢餓行銷。民政局接獲反映，立即開會研商補救措施，決定自四月十七日起加碼開放市民在區公所預購。

對於市民卡限量上線申購引起民怨，市議員朱正軒昨天緊急連繫民政局長姜淋煌，要求應該開放第二階段市民認購，而且不能用搶購制，必須改採登記制，讓市民都能順利購得台南四百紀念市民卡。

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民政局表示，感謝市民對台南四百市民卡的喜愛與支持，為滿足市民辦卡需求，將於四月十七日至四月卅日開放至卅七區公所繳費預購，六月份再至原預購區公所取卡。

台南市政府昨天限量發行台南市市民卡「台南平安祀百」和「安平港灣古地圖」兩款一般卡，各限量一千張，共計發行二千張。兩款限量市民卡，全面採線上申請，由申辦民眾（設籍台南市市民）於台南市市民卡官網線上申辦系統自行選擇卡片樣式，售完為止。

民政局說，「台南四百」市民卡一般卡，屬記名式的一卡通電子票證，可直接用來購買TPASS通勤月票方案，不需額外購卡，無論「南高屏九九九」，或台南市內「三九九」、「二九九」方案均可直接寫入。同時卡片結合南市熱門觀光工廠，出示市民卡消費享優惠。

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