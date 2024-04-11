學測國寫佳作 蘭女王以安獲選

今年學測國寫年度六篇佳作，其中一篇為蘭女學生王以安的寫作。（蘭女提供）

2024/04/11 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕大學入學考試中心公布今年學測的國語文寫作能力測驗（國寫）六篇佳作，宜蘭縣國立蘭陽女中應屆畢業生王以安的作品也雀屏中選；評審肯定她的文章結合個人生活經驗，文辭暢達，給予高分。

王以安就讀蘭女語文資優班，學測成績五十九級分，是全校最高分，已透過繁星錄取台大法律系。她在滿分二十五分的國寫測驗「情意的感受抒發」拿下二十三分，在全國十二萬名考生中名列前茅。

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國寫測驗以「縫隙的聯想」為題，王以安的文章第一段，便以「縫隙，是桃花源前狹小的洞口，引領我們前往平和安樂的所在；縫隙，是蘇軾眼中明月的缺口，反映萬物恆滅亦恆存的真諦；縫隙，是庖丁解牛時，刀刃在骨頭間游走的依循，反映生命留白之必要，及『依乎天裡、因其固然』的養生道理」起筆。

擅長烹飪的王以安，把寫作比喻成料理，認為每個人的食材都不太一樣，創作是立體的，有各種不同風味呈現。評審稱讚全文活用範文所學，闡釋縫隙的意義，再結合個人生活經驗，首尾呼應，結構嚴謹，文辭暢達，給予高分。

蘭女表示，王以安在語文班教學涵養下，高中三年來，得過台積電青年學生文學獎、全球華文學生文學獎、武陵基金會全國高中生文學獎、楊牧文學獎等全國文學獎大獎。二○一一年起，蘭女學生屢屢在學測及指考作文入選全國範文佳作，王以安是第五位獲此殊榮者。

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