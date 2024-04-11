月經平權！教部提供弱勢生多元生理用品

高雄弱勢女學生持數位票卡，每月可至超商兌領200元生理用品。（高雄市教育局提供）

2024/04/11 05:30

〔記者楊綿傑、許麗娟／綜合報導〕為促進性別平等，推動月經平權教育，同時照顧弱勢學生，教育部去年八月一日起實施「友善提供多元生理用品計畫」，每年投入二．五億經費，針對九．五萬名不利處境學生或未攜帶但有急需者，提供多元生理用品，八個多月以來，青年團體認為確實達到促進月經平權的效果。

教育部去年三月宣布在全國各級學校及十處部屬場館，提供多元生理用品，並訂出相關原則，包括領取方式去除標籤化；種類、材質及品牌多元性；包裝完整放置於乾淨通風處由專人管理等。高中以下學生可直接取得，或持紙本、電子票券、禮物卡至超商、超市或賣場等通路兌換；大專校院則納入生活助學金補助範圍。而有緊急需求的學生，可於健康中心、系所辦公室、宿舍等地定點取得；一般民眾則可至相關場舘服務台、醫護站、廁所取用。

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高市學生憑卡每月可兌換200元用品

高雄市自去年二月起試辦校園友善提供生理用品，現在已經全面推廣至全市校園。此外，市府也進一步結合安心餐食數位票卡及高中職數位學生證，讓弱勢學生憑卡就可以到四大超商兌換每月二百元額度的多元生理用品，近九千名學生受惠。國三生黃同學說，可以自己持票卡至超商兌領，便利又保有隱私。

曾大力倡議的台灣青年民主協會理事長張育萌表示，教育部積極面對「月經貧窮」的做法，實施後能感受到有助於「月經」去污名化，讓不同性別的學生都能夠知道「月經」是正常的，不必隱藏，不必害怕，更能藉此正確認識月經，不會因尷尬刻意隱瞞而造成感染等危險。

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