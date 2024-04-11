塭仔圳領航路轉彎處 速限擬提高到40公里

領航路右轉往中環路方向，紅燈等待約為90秒；中環路直行方向紅燈約為60秒。（記者董冠怡攝）

2024/04/11 05:30

〔記者董冠怡、陳奕劭／新北報導〕新莊泰山塭仔圳重劃區內第一條通車的領航路已通車兩週，市議員鍾宏仁、李宇翔接獲民眾反映三處問題，領航路中段的轉彎處限速卅公里太過嚴苛；中環路右轉進入領航路時，外側車道僅標示右轉箭頭，直行的駕駛人擔心被開罰單；領航路轉向中環路時，紅燈停等秒數過長。對此，市府交通局、地政局表示將調整改善。

重劃區要道通車2週 議員會勘缺失

鍾宏仁、李宇翔昨天邀集交通局、地政局、新莊警分局人員實地會勘，李宇翔指出，領航路長約一．二公里，區分「直行─轉彎─直行」路段，直行路段限速五十公里，轉彎處降為限速卅公里，雖然立意良善，但車速從五十公里馬上降至卅公里可能發生追撞事故，建議轉彎處的速限應提高至四十公里，比較合理。

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鍾宏仁說，中環路要右轉銜接領航路，外側車道的路面僅標示右轉箭頭，讓不少直行的駕駛人擔心有違規疑慮，希望更改標示，讓右轉、直行車都可使用；領航路要轉往中環路，目前車流量不多，紅綠燈的停等秒數太久。

直行右轉指示線、紅綠燈秒數 待改善

新莊警分局說，領航路周邊仍有部分路段仍在施工，速限調整之前需要增設更多的警示標誌，兼顧夜間的行車安全；交通局、地政局表示，轉彎路段的速限將研議提高至四十公里的可行性，中環路靠近領航路端的外側車道改為「直行右轉共用指示線」，紅綠燈秒數將依車流量調整。

另外，立法委員吳琪銘昨天表示， 台六十五線延伸線在一月底招標後已有廠商投標，他已要求交通部加速推動，並向中央爭取三峽區長福立體停車場納入前瞻計畫經費。

吳琪銘指出，他積極爭取的台六十五線延伸線（大漢溪兩岸快速道路規劃案），交通部長王國材先前允諾土城、三峽段優先施作，預計四月底決標，他會要求交通部加快進度；他並說，發展三峽觀光要先解決停車問題，他也爭取長福立體停車場納入前瞻計畫補助，與議員共同爭取的三峽國光段平面停車場已在二月啟用。

民眾反映從中環路要右轉進入領航路前，地上僅標示右轉箭頭。（記者董冠怡攝）

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