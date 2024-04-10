中央大學 打造新AI地震預警系統

中央大學地震災害鏈風險評估及管理研究中心打造新一代AI地震預警系統。（中央大學提供）

2024/04/10 05:30

3秒即可提供各縣市震度 正確率逾9成

〔記者李容萍／桃園報導〕分秒必爭！中央大學地震災害鏈風險評估及管理研究中心，受中央氣象署委託，打造新一代AI地震預警系統（TT-SAM），在地震肇發當下，透過卷積神經網路（CNN）擷取地震波特徵，三秒即可提供各縣市震度，正確率高達九成以上，未來可望應用在國家地震警報系統（災防告警系統，PWS），讓國人早幾秒掌握地震資訊。

該中心副主任詹忠翰昨表示，這套新一代AI地震預警系統，主要參考日本、義大利地震資料訓練的AI模型架構，再加入台灣不同區域震波放大特性，以優化台灣地震預警表現，提供較長的預警時間與可靠的震度預估。

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參考日本、義大利地震資料訓練的AI模型架構

詹忠翰說，計畫今年底告一段落，團隊會將演算技術移到氣象署內部工作站測試，若未來優化及穩定性高，希望能取代目前的地震預警系統，後續搭配現有的簡訊傳輸，讓民眾能更快從手機接收到資訊。台灣地震頻繁，在氣象署經費支持下，團隊投入兩年多開發該AI地震預警系統，主要是以AI觀測地震波影像，投入一九九九年到二○一九年台灣地震的地震波等圖像，讓系統加以分析，並將地震波與震度相關資訊透過AI深度學習技術，讓警報系統更即時、精確，團隊以四月三日花蓮近海芮氏規模七．二強震為例，透過七秒的震波分析，即可評估台灣多數地區震度可達四級以上。

而氣象署地震測報中心四月三日當天發布的PWS，約花九秒時間分析並發出國家級警報，但其預測震度及警報範圍待優化。

詹忠翰指出，新系統發布速度也較傳統地震預警系統更快，尤其強震時，距離震央越近，預警時間越短，快上幾秒的「黃金時刻」，對於高鐵、捷運等，便能車輛減速將災害減至最低。

開發團隊成員涵蓋地震、海嘯、山崩土石流、堰塞湖、土壤液化、極端天氣系統及風險評估等，盼科研實用化，將學術成果應用至產業，降低災害對生命財產的危害。

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