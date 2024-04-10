翰品酒店宣布歇業 提前啟動改建／花蓮觀光震垮 業界盼紓困

花蓮翰品酒店一樓大梁受損，工人們正進行加固工程。（記者游太郎攝）

2024/04/10 05:30

〔記者游太郎、吳亮儀／綜合報導〕受強震衝擊，花蓮縣觀光產業災損慘重，四月住房僅剩一成，昨更傳雲朗觀光集團旗下的花蓮翰品酒店宣布歇業開出第一槍，當地業界希望政府伸出援手，包括加強資金紓困、提出振興補助配套措施等，並給予稅務減免或補助；業者也將重新規劃暑假套裝行程，並希望中央協助推廣。

林姓業者說，太魯閣國家公園是世界聞名觀光景點，過去吸引大批觀光客造訪，但受強震影響，開放遙遙無期，花蓮的觀光行程安排大亂，業者生計也大受影響。

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雲朗觀光集團旗下的花蓮翰品酒店昨也開出第一槍，宣布永久歇業並提前啟動改建工程；花蓮縣政府證實，翰品酒店已提報大量解僱計畫，將資遣近百名員工，縣府會全力協助保障權益。

「山月村」也恐資遣40名員工

山月村業者鄭明岡則表示，飯店災損嚴重，到處可見墜落巨石，雖然員工及旅客全部平安，但心理創傷難抹平，已有二名員工提出辭呈，依照太魯閣受創情況來看，估計要好幾年才能恢復，山月村的經營並不樂觀，未來可能要資遣四十名員工。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，清明連假住房率原近七成，但○四○三地震發生後，商機幾乎歸零，四月住房率也不到一成，雖將希望寄託暑假，但完全復原需視災後重建情況而定。而依花蓮旅宿業總數約一萬七千個房間來看，粗估花蓮觀光產值已噴掉約五十三億元。

陳義豐表示，希望中央協助強化資金紓困、振興補助配套措施，及針對房屋稅、地價稅等給予減免；也盼協助受災旅宿業者一年內向金融機構申請相關的貸款。有觀光業者擔心，過去申請紓困多「吃閉門羹」，盼這次政府祭出合宜方案金援。

在振興觀光產業部分，陳義豐希望中央在五月後，提出團體及個人自由行的相關補助方案。

觀光署︰已草擬振興方案

對於花蓮觀光的紓困救急，經濟部提供旅遊業紓困融資與救援，每家最高五十萬元，補貼期間為週轉金支出最長一年、資本性支出最長三年。交通部觀光署也協助震災旅宿業取得融資或週轉金貸款，最高分別為三千萬與一千萬元。觀光署長周永暉日前也承諾，等震災復原後，會提出振興方案，強調「已有草擬方案，以花蓮地區為主」。

花蓮翰品酒店宣布永久歇業，提前啟動改建，行加固工程。（記者游太郎攝）

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