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地牛頻翻身 仍有國小沒防災頭套

台中市大秀國小學童入學時，皆獲贈防災頭套。（記者張軒哲攝）

台中市大秀國小學童入學時，皆獲贈防災頭套。（記者張軒哲攝）

2024/04/10 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕○四○三花蓮東部外海發生強震，當天台中市海線有國小學生隨手拿取桌上綠色墊板護頭，引起家長議論，部分學校學童有防災頭套防護，盼尚未申請的學校能補強。台中市府指出，「教育部防災基礎建置計劃」有專案經費補助購置防災頭套，學校可於每年九月份申請教育部防災基礎建置計畫，發給對象為「國小一年級學童」。

學校可提申請 發給小一學生

花蓮地震至今，依舊餘震不斷，全國民眾關切地震。有海線家長指出，「大家的孩子就讀的小學有防災頭套嗎？」結果梧棲、沙鹿、清水三區皆有國小沒有防災頭套，例如大秀國小全校從幼兒園到六年級皆有防災頭套，但鄰近的其他學校卻沒有，形成同一區的學校並未同步申請的情況。

大秀國小校長黃琴表示，大約六、七年前申請「教育部防災基礎建置計劃」經費，贈送新生防災頭套，跟隨學生至畢業，地震時，教師會引導學生戴上頭套防震。

議員將提案 讓每個學童都配備

據了解，近年台中市有許多小學贈送小一孩童防震頭套，此防震頭套還可作為平時的孩童午休枕，預算是由教育部國教署補助，前年台中市府教育局統計全市約有八成國小申請。

民進黨市議員王立任表示，國教署有補助經費，陸續有學校申請，近期震後陸續有家長反映學生沒有防災頭套，台中市目前每年小一新生約二萬七千人，一個防災頭套約一百五十元，學校申請防災計畫含購買防災頭套，如果沒補助，一年市府約提撥四百萬左右經費，讓小一新生購買，會在議會提案讓每個學生都要配備防災頭套。

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