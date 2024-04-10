全中運預賽裁判費 教育局積欠250萬

全國中等學校運動會本月廿日將登場，卻爆出教育局積欠預賽裁判的薪水，總額至少二五○萬元。（北市教育局提供）

2024/04/10 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕全國中等學校運動會本月廿日將登場，部分項目已在上個月進行資格賽，台北市議員林延鳳昨天指出，主辦賽事的台北市教育局積欠包含裁判長在內，所有預賽裁判的薪水，總額至少二五○萬元，質疑蔣萬安連國家級賽事的裁判都能虧待；台北市教育局則坦言拖欠款項，部分將於今日撥款。

教育局︰部分將於今日撥款

全中運上個月已完成桌球、羽球、網球、軟式網球、木球、划船等資格賽，林延鳳表示，多名網球賽事裁判向她陳情，指資格賽自三月九日開始，三月十五日落幕，不僅日薪一四○○至一七○○元的報酬沒拿到，連外縣市代墊交通、住宿費用也欠款，其他項目疑似也有類似情況。

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外縣市代墊交通、住宿費 也欠款

林延鳳表示，她向教育局長湯志民反映，卻被教育局以「承辦之台北市立大學核銷程序冗長」推諉搪塞，北市大反指教育局未給錢，雙方互踢皮球。她質疑，全中運是國家級賽事，難度遠低於過往北市舉辦過的世大運、聽奧等，蔣市府卻辦不好，不僅裁判怨聲載道，還擔憂主賽事後款項也拿不到，不信任連鎖反應極有可能導致正式賽程出現「罷工」，簡直丟臉丟到家。

教育局面對質疑，坦言拖欠款項，並解釋是因裁判人數眾多，需於比賽後彙整資料，依據各項標準逐一查核，疏誤項目分別再向裁判或旅行業者聯繫更換憑證，往返所需時間，影響同一批費用核撥；目前相關費用已出帳金額二五三萬元，待出帳二一三萬元，審核中一三四萬元。

議員批國家級賽事卻辦不好

林延鳳批評蔣萬安說要打造「運動之都」，危機處理卻荒腔走板，只會用預算包裝形象，卻虧待國家級賽事裁判，承諾最終淪為口號、更經不起檢驗。

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