桃園捷運綠線延伸中壢 踏勘路線站點

捷運工程局長劉慶豐帶隊踏勘捷運綠線延伸中壢，沿途定點簡報討論。（記者李容萍攝）

2024/04/10 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕行政院去年十二月廿九日核定「桃園捷運綠線延伸中壢綜合規劃」，預計二○三一年底完工通車，市府加緊推動步調，捷運工程局為力拚於今年底動工，昨以步行方式完成規劃路線的實地踏勘，了解並討論路廊沿線於未來施工時可能遭遇的課題，例如與桃園機場捷運A23中壢站銜接的界面是否契合，並提前提出相應對策。

捷工局長劉慶豐表示，綠線延伸中壢段的路線全長約七．二公里，起於八德區捷運綠線G01站，沿「建德路至崁頂路」新闢道路、中山東路、環中東路、龍岡路、健行路至中壢火車站與機捷A23中壢站共構，現地踏勘同時也能以高效及複合式土地利用作為目的導向，評估增加可劃設為捷運開發的用地，據以提升周邊社經發展。

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GE02站周遭空地 盼軍方納地開發

途經中壢區中山東路與崁頂路口的GE02站北側仁慈四村及西側停車場、東側空地，皆為軍方所有，捷工局副總工程司魏光譽說，目前並無新的眷村闢建計畫，仁慈四村現況僅為三層樓建築，緊鄰捷運站的土地使用強度過低，若能協調國防部同意將土地納入捷運開發區，可採造鎮模式創造忠貞地區另一繁榮聚落。

GE03站南側為中華電信公司桃園第三客網中心土地，可協調該公司增加參與聯合開發面積，以工程設計手段保留電信公司使用功能，納入商業及住宅開發，大幅增加捷運開發效益，活絡地方；GE05站位於環中東路，附近住宅密集，軌道上方回填區可保留空間，不全數回填，以提供民眾休閒聚會的空間，下沉式車站設計，結合中壢體育園區景觀與治洪功能，創造園區內具備交通功能的特色建築。

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