防聚落路斷成孤島 南投規劃高架道路

2024/04/09 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕花蓮強震讓台八中橫公路柔腸寸斷，受困的秀林鄉西寶國小師生前日由南投縣府協助派中巴接他們從南投下山，南投縣長許淑華昨在縣務會議中表示，南投縣和花蓮縣間的交通，應有更多的替代道路，作為交通和救災之用，縣府已著手規劃從仁愛鄉南豐村到親愛村的高架道路，未來盼成為台十四線支線。

可作為交通、救災和觀光用途

南投縣府昨日下午召開南投縣務會議，教育處和社勞處皆報告花蓮地震縣內校舍和民宅災損情況，災情大致都不嚴重，另有一名赴花蓮探親的縣民受傷住院，俟出院返回再由縣府致贈慰問金。

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縣長許淑華指出，前日派三部中巴到花蓮縣秀林鄉接受困多日的西寶國小師生從南投縣下山，此事讓她很有感觸，認為花蓮縣到南投縣的道路很重要，國道六號東延到花蓮，國民黨已在立法院提了特別條例，希望中央能重視。

許淑華也說，偏鄉或山區常單靠一條路進出，一旦坍塌就形孤島，因此很需要有救災、運補的替代道路。以南投縣為例，從埔里鎮到仁愛鄉，就靠台十四線，再銜接投八十三、八十五和八十九線道路到各聚落，這幾條道路若中斷居民就要繞道，有時該聚落甚至因路斷而形成孤島，因此縣府已著手規畫從南豐村到親愛村的高架道路。

納入台14線支線 爭取中央支持

該高架道路可算是國六東延的前期規劃，對當地整體路網在產業運輸、交通安全、急難救援還有觀光分流都有很明顯的效用，目前才著手規劃，所需經費還不知道，後續縣府會向中央爭取經費，也希望能獲得中央支持，將來將該高架道路納入成為台十四線的支線，兩地民眾不用再經過霧社地區。

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