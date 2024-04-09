春雨滋潤 大阿里山「螢」光舞會驚豔

嘉義縣竹崎鄉仁壽圓潭的螢火蟲逾六成，場面已相當壯觀。（王三華提供）

2024/04/09 05:30

豐山村石鼓盤賞螢至5月 竹崎光華螢況7成 高海拔奮起湖及十字也有

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕受惠春雨滋潤，目前嘉義大阿里山區各主要賞螢區多進入最佳觀賞期，阿里山鄉豐山、里佳、山美等處更是大爆發，入夜後，滿山滿谷「火金姑」一閃一閃，宛若地面星空，吸引遊客上山體驗季節限定的「螢」光舞會。

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螢火蟲是環境指標，需要乾淨水源棲地及光害較少環境，這幾年經居民積極復育與保育，阿里山鄉豐山、里佳、山美、茶山及竹崎鄉光華、仁壽圓潭與梅山鄉瑞里等地都是螢火蟲保育區。

火金姑種類42種 居全國之冠

「攝影達人」莊信然說，去年受乾旱影響，四月中旬螢火蟲仍寥寥無幾，今年入春後，最近下了幾場雨，大阿里山區隨處可見螢火蟲飛舞山林野地蹤影，螢況大爆發。

阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽表示，阿里山鄉豐山村石鼓盤賞螢區三月中旬進入爆發期，推估至五月都是賞螢指標區，里佳、山美這兩天也會達到爆發期，茶山則開始進入賞螢期；竹崎鄉光華螢況七成以上，較去年一整年還多，仁壽圓潭六成以上；梅山鄉瑞里螢況逾五成；海拔較高、氣溫較低的奮起湖及十字螢況可期。

「生態達人」王三華指出，大阿里山區螢火蟲種類多達四十二種，居全國之冠，持續至年底都可看到螢蹤，品種與數量都不同；三月底至六月最大宗為黑翅螢，六至九月端黑螢、大端黑螢、蚊螢、梭得氏脈翅螢，九至十二月雪螢、橙螢、山窗螢、雲南扁螢、鋸角雪螢等。

賞螢穿長袖、長褲 保持安靜

陳榮欽提醒民眾，賞螢務必穿著長袖衣服與長褲，避免蚊蟲叮咬，儘可能穿雨鞋或布鞋，避免進入草叢，以防止被蛇咬傷；為安全起見，可攜帶手電筒，但一定要用紅色玻璃紙套住燈罩，同時保持安靜、不喧嘩、不驚擾、不任意捕捉或帶回螢火蟲。

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