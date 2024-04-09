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陽明交大附醫擴建 經費增至59.21億

陽明交通大學附設醫院建置的立體定位直線加速器「Elekta Versa HD智能奈米刀」。（記者蔡昀容攝）

陽明交通大學附設醫院建置的立體定位直線加速器「Elekta Versa HD智能奈米刀」。（記者蔡昀容攝）

2024/04/09 05:30

校方說明二期工程進度 預計2027年3月完工

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣國立陽明交通大學附設醫院二期擴建工程，受物價上漲影響，再提修正計畫，總經費從四一．八六億元，上修至五九．二一億元，上月獲行政院核定。為持續精進醫療品質，陽明交大附醫表示，建置四個精密儀器，都是最新型機器，讓患者的治療過程更舒適，醫師作業更精準。

陽明交大附醫昨辦記者會，說明二期擴建工程最新進度及院方增建的精密儀器。陽醫表示，擴建工程將在蘭陽院區興建醫療大樓（含教研大樓）、職務宿舍，並整修一期醫療大樓，擴建工程浩大，採分案發包動工。

二期醫療大樓、教學研究大樓新建工程，歷經四度流標，終於在第五次以三七．七億元決標，去年十二月開工，預計二○二七年三月完工。院方表示，接下來會籌備職務宿舍工程發包，為地上九層、地下一層建築，預計增建一五七間房間，盼吸引更多外縣市人才，至於一期醫療大樓整建面積，規劃約二七六○平方公尺。

陸續建置四個精密儀器

陽明交大去年六月起，陸續籌建高精密儀器，包括國內多家醫學中心採用的3T磁振造影，病患使用時不必閉氣、綁帶，醫師觀看影像也更清晰。高階導管設備，旋轉角度達三六○度，比傳統設備二七○度更全面，輻射劑量也較低。

還有專替放射治療設計的CT模擬定位系統；直線加速器智能奈米刀，精細程度可達一毫米，精準鎖定腫瘤位置。

院方楊純豪說，這次花蓮地震，東部交通中斷，宜蘭位處北部與東部之間，醫療量能更顯重要，陽明交大附醫會持續強化緊急重大醫療量能，周全宜蘭醫療照護網絡。

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