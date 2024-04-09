南亞空污 議員質疑監測車6公里遠

2024/04/09 05:30

〔記者董冠怡、陳奕劭／新北報導〕位於泰山區的南亞塑膠林口二廠日前發生火警，黑煙空污影響到新北及桃園市多處地區，市議員李宇翔昨天說，有民眾出現噁心、頭暈等身體不適，但業者卻說「無毒」，市府環保局的空氣品質監測車停在距離火場六公里的遙遠處，他批評業者沒有企業的社會責任、質疑市府護航放水。對此，環保局反擊李宇翔的說法不實、打擊第一線士氣。

李宇翔指出，南亞塑膠是大公司的相關企業，火災釀成空污影響到新北、桃園市民近二十小時，連集團旗下的林口長庚醫院也深受其害，業者未善盡企業的社會責任，沒有後續的積極處置，還自稱「空氣無毒」，將市民當作「人肉空氣清淨機」，他要求業者出來面對。

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記者昨天致電南亞公司詢問回應，南亞僅說以日前發布的新聞稿為主；根據南亞七日發布的新聞內容，林口CPP（無延伸聚丙烯薄膜成）工廠使用聚丙烯等原料生產塑膠膜，燃燒後產生二氧化碳等無毒物質。

李宇翔批評說，市府雖然預告空污影響範圍，卻將空氣品質監測車停在距離火場六公里外的林口樂活公園，監測數據毫無異常後就公布空品「正常」，與市民感受差異大，他質疑環保局是否為了護航企業「打假球」。

市府︰專業判斷選位

環保局澄清說，稽查人員連續卅六小時監控空氣品質變化，根據專業判斷，擇定空氣品質監測車的停放位置，也針對空污異味、泡沫廢水流入水體對南亞公司告發裁罰，並請鄰近的輔大醫院、部立台北醫院、新泰醫院及林口長庚醫院，加強因呼吸道就醫的民眾照護；環保局反擊李宇翔的「護航放水」毫無根據，要求更正。

環保局並說，持續監測這件空污案，包括林口、泰山、新莊、樹林、板橋及土城區域的空氣品質監測數值皆為○或無高濃度反應，昨天已解除空污示警。

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