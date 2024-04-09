台62線延伸萬里 核定後拚6年半完工

行政院已核定「台六十二線延伸萬里金山可行性評估」，行政院長陳建仁（前右二）昨前往視察聽取簡報。 （記者俞肇福攝）

2024/04/09 05:30

〔記者俞肇福／新北報導〕行政院已在三月十九日核定「台六十二線（基隆市七堵）延伸新北市萬里、金山」的交通改善方案，解決台二線基金二路每逢例假日的交通壅塞問題，行政院長陳建仁昨天實地視察，他表示，從台六十二線的瑪東系統交流道延伸至台二線的金山交流道，全長約十二．一公里，將優先辦理約五公里長的瑪東系統交流道至萬里交流道路段，在計畫核定後的六年半完工。

瑪東到萬里近5公里 優先辦理

交通部公路局長陳文瑞指出，基金一路、基金三路都是雙向四個車道，只有中間的基金二路是雙向二車道，因為車道數不平衡，導致基金二路一．六公里的長度經常壅塞，所以擬定這項交通改善計畫。

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再延伸至金山 有助觀光、醫療

陳文瑞說，「台六十二線（七堵）延伸萬里、金山」的工程總經費高達五二六億元，將從台六十二線基隆瑪東系統交流道延伸到新北市金山交流道，共有四座高架橋梁與三座隧道，優先施工路段是瑪東到萬里的將近五公里，這一路段的經費約二四○億元；第二階段再延伸至金山，全線設置三處交流道，都配置西出東入匝道，為雙向四個車道的快速道路，速限暫訂八十公里。

「台六十二線延伸萬里、金山」計畫核定後，後續還有綜合規劃、環境影響評估、都計變更、用地取得等程序，陳文瑞表示，各項作業採取平行作業同步推動，預估時程可以縮短，優先路段提前到建設計畫核定後的六．五年完工。

陳建仁表示，提供安全、舒適、便捷的交通服務是政府施政的重要目標，中央與地方政府合作，積極推動「環島高、快速公路網」的串連，盼實現台灣一日生活圈，「台六十二線延伸萬里、金山」可促進北台灣的觀光旅行，有助於擴大國道及快速公路系統的服務範圍，提升整體交通路網的服務品質。

新北市副市長陳純敬指出，新北市努力改善金山、萬里地區聯外交通，「台六十二線延伸萬里、金山」有助於紓解基金公路壅塞，並完善金山、萬里的觀光產業發展，對於救災醫療、縮短旅行交通時間都有助益。

行政院已核定「台六十二線延伸萬里金山可行性評估」，行政院長陳建仁昨前往視察聽取簡報。 （記者俞肇福攝）

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