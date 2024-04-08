花蓮觀光產值 震掉53億

太魯閣山月村村長鄭明岡看砸毀住宿小屋的巨石，相當震驚、感慨。（山月村提供）

2024/04/08 05:30

業者︰改推東海岸及縱谷行程 降低衝擊

〔記者游太郎、歐素美／綜合報導〕強震重創花蓮，清明連假旅遊商機幾乎歸零，四月訂房率剩不到一成，花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，單月產值初估已損失約五十三億元，全年也恐大幅蒸發，預期太魯閣至少一年無法復原，甚至有人悲觀評估需三至五年，將改推東海岸及花東縱谷等套裝行程降低衝擊。

中橫山區內兩家飯店昨完成旅客撤離，布洛灣山月村決定暫停營業至五月卅一日，天祥晶英酒店停業至四月卅日，已訂房旅客待復電、復訊後，將辦理退費事宜。

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山月村村長鄭明岡說，強震當天八十五位國內外旅客受困山月村，飽受斷路、斷電、斷訊之苦，他提供免費吃住，但擔心食物不夠控量供餐也限電，幸好旅客體諒，一起挺過難關。

鄭明岡說，因斷水臨時將消防蓄水池接管至大廳，各國房客幫拉水管、找野菜，還洗冷水澡，但沒有抱怨。晚餐來了十九位太魯閣晶英酒店員工及被困燕子口及錐麓古道客人，他也予以免費招待。一場災難見證溫情不分國籍，相當感動。

花蓮市區捷絲旅花蓮館建物狀況妥善，正常營業沒問題，但清明連假住房率從八成降至六成，預估四月住房率從六成降至三成，甚至更低。

本週預估進入最佳賞花期的福壽山農場及武陵農場紫藤花季，遊客憂心落石，清明連假退房率達七成，武陵農場場長羅籯洋說，只能期待五月好一點。

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