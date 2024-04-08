環狀線大坪林至中和站 提前4/7 通車

捷運新北環狀線「大坪林站至中和站」，昨天上午十一點提前通車，僅剩「中和站至板橋站」尚未通車。（記者董冠怡攝）

2024/04/08 05:30

7座轉乘車站全通車 中和到板橋站仍暫停營運

〔記者董冠怡／新北報導〕捷運新北環狀線受到四月三日的強震影響，在板新站至中原站之間發生「鋼箱梁」位移，市府昨天宣布，原訂今天（八日）通車的「大坪林站至中和站」，提前於昨天上午十一點通車，目前只剩中和到板橋站的這一段尚未通車，全線通車時間將視修復進度再另行公告。

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免費接駁公車繼續服務

在強震發生後，捷運工程局發現在Y十五板新站至Y十四中原站之間發生「鋼箱梁」位移，因此採取三個階段的復駛作業，第一階段的「板橋─新北產業園區」路段在地震當天下午五點就恢復運行；原訂今天通車的第二階段「大坪林─中和站」，在市長侯友宜親自驗收安全作業後，提前於昨天上午十一點通車。

市府指出，經過新北大眾捷運公司、捷運局、交通局會勘，三方共同確認列車、軌道、號誌、通訊、供電及車站設備功能都正常，並持續十多個小時的多次列車整合測試，最後由侯友宜搭乘、確認安全後才提前一天通車；至於第三階段「中和─板橋站」，將由專家學者檢視安全無虞後再重新開放，從中和到板橋站之間，共有橋和站、中原站、板新站暫停營運。

新北大眾捷運公司指出，已恢復通車的「大坪林─中和」這一段區間，包含大坪林、十四張、秀朗橋、景平、景安及中和（Y○七至Y十二）六站，班距約十分鐘一班，景安站停靠月台的列車因地震而脫軌，造成軌道基板、月台門受損，已經復原並完成列車動態整合測試；雖然第二階段提前一天於昨天通車，但免費接駁公車仍會繼續服務一段時間。

整體運能已恢復約七成

新北捷運公司說，在第一、二階段復駛後，整體運能已恢復約七成，環狀線的七座轉乘車站也全數通車，可以轉乘台北捷運、機場捷運路網及安坑輕軌車。

記者昨天中午前往中和站實地搭車觀察，雖是例假日，但搭車人數不多，車站有豎立告示牌，提醒「本區段局部營運（大坪林─中和），如欲前往新北產業園區方向，請改搭其他交通工具」，站務人員也有口頭告知，但仍有不少民眾一臉錯愕、不知環狀線已有部分路段停駛，連接駁車資訊也不曉得。

新北捷運公司表示，局部營運路段說明標示露出與擺放位置不夠顯眼，將檢討改善。

捷運新北環狀線「大坪林站至中和站」，昨天上午十一點提前通車，僅剩「中和站至板橋站」尚未通車。（記者董冠怡攝）

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