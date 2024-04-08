台灣祭脫序亂象 傳性騷、酒瓶傷人

本次台灣祭「開圈」盛行，卻也傳出有不肖人士丟擲硬物傷人事件，圖非事發當下。 （記者陳彥廷攝）

2024/04/08 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕南台灣音樂盛事「台灣祭」吸引逾百萬人潮湧入，但人一多也出現脫序亂象，演唱會現場竟有人丟擲酒瓶，造成兩名遊客受傷，其中一女子送醫縫針，照片被PO上網後，引發樂迷氣憤。

3天吸引逾百萬人次進場

屏東縣政府指出，獲報後即和受傷兩人聯繫，因投擲硬物造成該名女子受傷的男子已與被害人取得聯繫，雙方將尋求和解，另一名受傷遊客幸無大礙，表示PO文是為提醒同好避免遭受同樣事件受傷；此外，警方也受理現場一起性騷擾案件，追查可疑的人士。

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「開圈」互動 不應投擲硬物

屏縣府表示，「開圈」是音樂會台上樂團與台下樂迷氣氛高漲時常見的互動方式，但無論如何都不該投擲硬物，「台灣祭」是為提供民眾毫無壓力盡情享受音樂的健康活動，希望今後不要再發生類生脫序現象，讓墾丁成為獨立音樂的聖地。

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭指出，台灣祭結束後，昨天特別安排淨灘活動，在知名Youtube頻道木曜四超玩主持人及網紅金魚腦帶領下，近百人不畏烈日沿著海岸沙灘清理垃圾，有不少樂迷朋友見狀，也自發加入，短短三小時就整理出五一二公斤的垃圾。

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