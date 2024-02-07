（新北）紓解國道車流 陳揆︰規劃多項建設

行政院長陳建仁昨天到交通部高速公路局，視察春節連假國道疏運辦理情形。（記者黃子暘攝）

2024/02/07 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕行政院長陳建仁昨天到交通部高速公路局視察春節連假國道疏運辦理情形，鼓勵國人多利用代替道路，搭乘大眾運輸。交通部長王國材表示，為紓解車流，政府規劃五股楊梅高架道路延伸頭份、國一汐止到五堵拓寬計畫，分別預計二○三三年、二○三一年完工。針對國道五號壅塞問題，目前高鐵延伸宜蘭正在進行二階段環評，預計二○三六年完工。

五楊高架延伸頭份、國一汐止到五堵拓寬

陳建仁感謝高公局、國道公路警察局、高鐵、台鐵等單位人員犧牲春節假期，維持交通秩序。他說，初一至初三是南向車流高峰，初三至初五是北上高峰，籲國人多使用代替道路、留意疏運狀況，透過「高速公路一九六八」APP收聽警廣，即時掌握交通資訊。

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王國材指出，交通部規劃五楊高架延伸頭份計畫，希望解決湖口到新竹交通壅塞問題，可望在二○三三年完工；國一汐止到五堵拓寬計畫可解決汐止交通問題，預計二○三一年完工；高鐵延伸宜蘭進入二階環評階段，預計二○三六年完工；另外，台六十二線萬里瑞濱線延伸國五頭城交流道計畫，預計二○三八年完工。

最大交通量 初二南向、初四北向

高公局長趙興華表示，春節連假期間，研判南向交通量集中在初一至初三，初二最大量，預估達七十「百萬延車公里」（車輛總數乘以行駛里程數的單位，簡稱mvk），約為平日一．五倍；北向集中在初三至初五，初四最大量，預估達七十三mvk，約為平日一．六倍；初二或初三出現雙向最大量，預估達一三五mvk，約為平日一．五倍。

趙興華說明，春節連假期間國道將實施匝道封閉、高乘載管制等措施，八日至十四日每天凌晨零點至五點暫停收費，國道警察將加強取締酒駕行為。

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