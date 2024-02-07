南投市路邊停車 11路段3月起收費

南投市公所已完成路邊停車收費相關設施，。（記者謝介裕攝）

2024/02/07 05:30

〔記者謝介裕／南投報導〕為改善交通壅塞及停車亂象，南投市公所去年十一月委外辦理路邊停車收費，市長張嘉哲昨檢驗收費系統後，宣布南投市路邊停車收費制度，即日起先試營運，預計三月一日起正式收費。

南投市以往路邊停車格都不收費，導致部分車格遭長時間占用，遊客想在南投市區找車位，往往一位難求，衍生違停、併排停車等狀況，致市區交通大受影響。

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收費制試營運 地磁感應、無紙化

市公所表示，南投市第一階段實施的路邊停車收費，有十一條道路，共五百個停車位，透過地磁感應設施偵測車輛停入及駛離時間，做為停車費計算依據，全面採智慧型且無紙化方式收費。

公所指出，民眾只要看到停車格旁的三角柱體裡頭有地磁感應設施，或是一旁有收費車格公告，即代表該車位為收費停車格，可用手機掃描感應柱上的QR Code，下載APP進入繳費頁面後，輸入車號等資料，便可運用綁信用卡、LinePay、ApplePay等各種電子支付方式繳費。

4大超商可輸車號製單 繳交停車費

惟考量南投縣是全國人口結構第三老縣市，上了年紀的長輩若對智慧型手機操作不熟悉，恐無法繳費。對此，南投市長張嘉哲表示，縣府為方便各鄉鎮市啟動路邊收費制度，已與四大超商簽約，建立收費系統，針對不會掃描感應柱上QR Code下載APP的族群，可到超商輸入車號製單繳納。

公所說，南投市路邊停車，每小時收費廿元，計費時間從每天上午八時起至晚上八時止，共計十二小時，一個月的試營運，將測試系統運行狀況，並讓民眾習慣停車收費模式，公所會與廠商進行滾動式檢討，約三個月至半年時間就實施情況評估後，再決定辦理第二階段路邊停車的街道數量與時間，讓收費制度更加完善，減少民怨。

南投市路邊停車收費路段

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