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「龍昇九天」配花燈牆 點亮台南西羅殿廟埕

台南西羅殿邀請獲文資登錄的北港工藝師吳登興製作《龍昇九天》。（圖中，記者王姝琇攝）

台南西羅殿邀請獲文資登錄的北港工藝師吳登興製作《龍昇九天》。（圖中，記者王姝琇攝）

2024/02/07 05:30

〔記者王姝琇、吳俊鋒／台南報導〕台南西羅殿點亮廟埕，廟方邀請獲文資登錄的北港工藝師吳登興製作《龍昇九天》，搭配三米高廣澤尊王及妙應仙妃花燈展出；除夕夜子時開廟門暨團拜，送五百份銅葫蘆鑰匙圈和椪餅，再加碼百份各兩百元的開運紅包抽獎。

西羅殿為台灣燈會埕南燈區之一，請來吳登興製作四米高的金龍主燈《龍昇九天》，搭配西羅殿主神廣澤尊王及其夫人妙應仙妃巨型花燈，即日起每天晚間六至十點亮燈；立人國小美術班三年級、五年級學生彩繪花燈，打造「臺南四百」燈牆，學生們將府城在地文化及龍年元素融入花燈創作，展現出既保有傳統風味又不失現代感的燈牆。

主燈由北港工藝師吳登興製作

西羅殿表示，除夕夜子時開廟門暨團拜，將發送五百份特製銅葫蘆鑰匙圈和椪餅，銅葫蘆設計成可以打開自行放入香灰，現場還將依號碼牌抽出一百位開運紅包幸運得主；依往年經驗，大年初一將迎來最多人潮，當天也會再發送九百個銅葫蘆鑰匙圈；除夕夜起有象徵大吉大利的橘子大放送，歡迎民眾新春期間到西羅殿走春祈願、求平安。

歸仁仁壽宮 龍年平安歲錢亮相

另外，香火鼎盛的歸仁區仁壽宮特製搭配生肖雕刻的平安歲錢，應景又討喜，今年「甲辰龍」昨天亮相，主題為「龍翔景雲」，民眾只要配合「臺南○○」主燈的打卡活動，並完成敲鑼等廟方指定步驟，即可獲贈，數量有限，送完為止。

山上水道博物館走春 送貓狗徽章

山上花園水道博物館推出應景的迎新年節目，除了贈送結合「臺南四○○」的徽章，以及深受歡迎的貓派與狗派徽章等特色「來店禮」，還有驚奇遊戲闖關市集，並舉辦攀樹祈福活動，也結合當地廟宇贈送紀念品等，內容豐富，邀請各地民眾來走春。大年初一至初三，每天前廿名購票入園民眾，就贈送蘭花盆栽。持水道入門票前往山上天后宮，可換取由玉二聖母指定加持的精緻鑰匙圈。

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