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「小犬」超凶猛 雲林農損2億多元 花生最慘

小犬颱風的強風造成雲林玉米、花生等作物受損嚴重。（記者林旻臻攝）

小犬颱風的強風造成雲林玉米、花生等作物受損嚴重。（記者林旻臻攝）

2023/10/09 05:30

〔記者黃淑莉、林旻臻／雲林報導〕小犬颱風的強風加上鹽塵，造成雲林成停電重災區，累計曾停電戶數達八萬戶，經過台電調派各區處共四百名工程人員連續數日不分晝夜搶修，昨天有四百多人持續搶修，截至昨天下午六時仍有四百五十多戶未復電，主要是在分歧線以下零星用戶。

強風挾鹽塵 仍有450戶待復電

另雲林縣農損及農用設施損失嚴重，面積約五千公頃、金額高達二億多元，農損以花生最嚴重約四千公頃，其次為玉米約一千公頃，其餘包括蔬菜等各種作物，縣府已建請農業部開放全品項都能申請天然災害救濟。

小犬颱風強風摧毀雲林轄內多處配電線路，大量斷線及電線脫落，加上沒有降雨強風夾帶大量鹽塵侵蝕礙子及電力設備，造成嚴重停電災情，並增加修復困難度；台電雲林區處表示，除電線修復之外還要處理鹽塵害，才能逐段送電，這種兩階段作業極為罕見，也讓搶修時間加倍，嚴重影響復電進度。

台電雲林區處指出，目前主饋線都已搶修復電，但分歧線以下遭強吹斷電線數量仍相當多，主饋線送電停電戶一次可減少一至二千戶，分歧線以下復電戶數能只有數十戶或個位數，所以需要靠大量搶修人力一個一個故障點逐一修復。

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