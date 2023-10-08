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小犬重創雲嘉沿海電力 入夜續搶修

台電嘉義區營業處昨天持續增派人力搶修，力拚全面復電。（台電嘉義區營業處提供）

台電嘉義區營業處昨天持續增派人力搶修，力拚全面復電。（台電嘉義區營業處提供）

2023/10/08 05:30

〔記者王善嬿、林旻臻、王姝琇／綜合報導〕小犬颱風襲台的「強風無雨」天氣，在雲嘉沿海造成鹽塵害，導致從四日至昨天共三天有大量用電戶停電，經台電工程人員及包商全力搶修，截至昨天下午，停電戶數雲林縣仍有一千一百多戶，嘉縣也有八一○戶，入夜仍持續搶修。

風災引發民怨，行政院副院長鄭文燦昨到嘉縣視察時表示，此次因鹽塵害導致跳電，謝謝台電團隊全力以赴、連夜趕工搶修，自彰化到台南地區都出現農業災損，希望農損調查盡速進行，並盡快做好後續復原工作。

有受災戶停電超過三天三夜，苦不堪言，質疑用電是否有城鄉差距之分？雲林縣長張麗善也說，沿海地區若發生風災、水災，經常電線掉落、電線桿斷裂，加上平時鹽害影響，供電狀況長期不穩定，地方一直希望能進行電線電桿地下化建設，未來須做長遠規劃，才能解決問題。

台電總經理王耀庭說明，強風造成電線斷線及脫落，帶來大量鹽塵侵蝕礙子及電力設備，除了電線修復外，還要處理鹽塵害，才能逐段送電，這種兩階段作業極為罕見，導致搶修時間加倍，嚴重影響復電進度。

颱風雨後 台南加強防治登革熱

台南本土登革熱累積達一萬三三八○例。有登革熱施藥人員證照的台南市長黃偉哲，昨再度背起重廿公斤的熱煙霧機投入化學防治作業工作。黃偉哲說，只有親身經歷才能體會第一線防疫人員的辛勞；適逢雙十連假首日，趁好天氣把握雨後一週的黃金孳清期，呼籲民眾徹底落實「巡、倒、清、刷」，就有機會將疫情壓下來。

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