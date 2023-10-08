離島船長均齡52歲 待年輕人接班

台灣四面環海，離島交通有賴船舶，據統計，船長平均年齡高達52歲。圖為澎湖縣「大倉號」。（鄭尊任提供）

2023/10/08 05:30

國內海運26條客運航線 最高齡8旬還在掌舵

〔記者陳心瑜／台北報導〕台灣四面環海，國內海運廿六條客運航線，共有七十名船長肩負離島交通重任，但據統計，這些客運船長平均年齡高達五十二歲、更有已八十歲的船長仍在開船，年齡偏高。學者認為，離島航線無年輕船長船員接班，成為航運隱憂。

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交通部航港局指出，其實離島船長平均年齡五十二歲左右，與往來遠洋、近洋海域的商船船長平均年齡差不多，因為「船長」需較長養成期，所以平均年齡較年長。

在地性強 可鼓勵航商自己培養

而離島航線船員「在地性」強，多為當地居民或有地緣關係，目前多鼓勵航商培養自身所需船員、船長，可用航港局智慧服務平台招聘合適船員。

台北海洋科技大學副教授兼系主任張在欣分析，離島航線船長、海員年齡偏高原因，除了地緣關係外，離島航線的船舶大多以三等船，也就是廿噸至五百噸居多，沒有學歷、報考年齡限制，領有三等船副或副駕駛適任證書或執業證書、曾任三等船副或副駕駛一年以上即可報考，門檻較低，多為中年轉業，一旦入行後，就以此為終身職業。

年輕人投入「航海王」 多選高薪商船

張在欣指，航運業蓬勃發展，越來越多年輕人願意投入「航海王」行列。就教學現場觀察，年輕學子，對未來充滿抱負，多以商船就業為導向，努力賺取第一桶金，等到累績資歷及工作經驗後，年紀漸長後，可能轉向投入薪酬較低的離島或是內河航運。

國內海運26條客運航線，共70名船長肩負離島交通重任。圖為澎湖望安鄉公所交通船。 （資料照，澎湖縣望安鄉公所提供）

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