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    野保法實施30多年有成 台灣穿山甲野外族群密度冠全球

    「穿山甲博士」、屏東科技大學野生動物保育研究所助理教授孫敬閔透過無線電，追蹤監測馬頭山附近穿山甲的成長歷程和活動範圍。（記者蘇福男攝）

    「穿山甲博士」、屏東科技大學野生動物保育研究所助理教授孫敬閔透過無線電，追蹤監測馬頭山附近穿山甲的成長歷程和活動範圍。（記者蘇福男攝）

    2023/08/08 05:30

    記者蘇福男／專題報導

    半世紀之前，台灣靠著出口穿山甲皮革賺取外匯，一度是穿山甲的「殺戮煉獄」，一九八九年「野生動物保育法」實行後，經過卅多年保育，目前野外族群密度可能居全球之冠。

    高雄田寮區、旗山區和內門區的交界淺山，海拔二、三百公尺的泥岩惡地，大片竹葉腐朽引來的螞蟻、白蟻群聚，是穿山甲的世外桃源。

    「穿山甲博士」粗估約2萬隻

    穿山甲博士、屏東科技大學野生動物保育研究所助理教授孫敬閔，去年六月起在馬頭山四隻穿山甲鱗片裝上追蹤器，監測成長歷程和活動，在高雄馬頭山一處邊坡方圓一百公尺內發現到三、四十個洞穴。

    孫敬閔說，國外已難再見到穿山甲蹤跡，台灣穿山甲族群粗估約有二萬隻，尤其台東鸞山地區每平方公里有十二隻活動，密度可能居全球之冠。

    早期台灣人有利用和食用穿山甲的習慣，還認為穿山甲肉有活瘀通血功能、鱗片有助通乳等功效。一九五○到一九七○年代，月產五千張穿山甲皮革，一九八○年代山產店還可吃穿山甲，野保法列為保育類動物，卅多年來禁止獵捕與販售，族群才止跌回升。

    面臨路殺、獸鋏和流浪犬威脅

    但孫敬閔憂心指出，穿山甲如今面臨路殺、捕獸鋏和流浪犬攻擊的生存威脅；馬頭山自然人文協會統計，三年來有十六隻穿山甲遭流浪狗咬死，五隻慘遭路殺。

    台灣穿山甲一年生一胎，孕期約八個月，四歲成年體長接近一百公分，壽命可超過廿年。透過伸縮舌頭上的黏液覓食螞蟻，也是挖洞高手，五、六分鐘就可挖出一公尺深的洞穴。

    穿山甲翻土後土壤鬆軟，有助農作物豐收，但相傳牠們會冬眠（實際上不會），若穿山甲端午節還在冬眠，代表該年收成不會好，因此台中市南屯區居民在端午午時就會穿著木屐踏地，希望吵醒沉睡地底的穿山甲。

    高雄旗山區馬頭山老一輩的居民，有人把穿山甲當成土地公，也有人誤解其是有鱗片的猛獸，會盡量迴避，農田施作時如不慎挖到會馬上停工。反倒是早年日本人相信穿山甲會帶來福氣，向台灣購買標本當家中擺飾。

    穿山甲生性膽小，遇到危險會蜷縮成一球自我保護。（孫敬閔提供）

    穿山甲生性膽小，遇到危險會蜷縮成一球自我保護。（孫敬閔提供）

    穿山甲媽媽以尾巴背負穿山甲寶寶。（孫敬閔提供）

    穿山甲媽媽以尾巴背負穿山甲寶寶。（孫敬閔提供）

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