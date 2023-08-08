《雲林》斗南小東工業區標售 防養地限期開發

斗南小東工業區前三次土地標售反應熱烈，全部售罄，有多家得標廠商已進駐蓋廠。（記者黃淑莉攝）

2023/08/08 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南小東市地重劃區去年開闢竣工啟用，雲林縣府已辦理三次抵費地標售，小坪數乙種工業用地被搶購一空，縣府正辦理第四次標售，為杜絕土地投資客養地，土地面積超過千坪的三標案限期三年內要開發土地二分之一，未達目標者，縣府將以原決標價無息買回。

小東工業區緊鄰國道一號，距斗南交流道僅四百公尺，下匝道三分鐘可抵達，除擁有交通便利優勢外，區內還配合四座合計三．八公頃的景觀公園，未來縣府還將興建「小東休閒娛樂中心」。

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縣地政處指出，小東工業區是以低衝擊開發的輕工業與製造業為主，共計卅筆土地，至今已辦理三次土地標售廿二筆全數售出，決標價格比預期高出許多，其中一筆產業專區決標平均一坪十九萬元，成為該區「地王」，得標廠商是台中一家汽車零件業者。

地政處表示，第四次標售有八筆土地分五標案，產專區兩標案面積分別為七千三百多坪、二千八百多坪；乙種工業用地兩標案，面積三千七百多坪、二百八十八坪；有一筆加油站專用區面積八百卅四坪。

地政處說，為杜絕投資客養地，加速開發，面積超過千坪的三個標案設有開發期程及量體限制，即三年內要開發二分之一土地。

縣府昨天辦理招商說明會，吸引許多廠商參加。縣長張麗善強調，相較其他縣市工業區，雲林的土地便宜很多，希望能吸引指標性的產業進駐雲林，歡迎有意擴廠、新設廠的廠商踴躍投標。

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