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    登革熱危險警戒區 雲縣插黃旗示警

    雲林縣府製作印有「登革熱危險警戒區」字樣的黃色警戒旗，插在病媒蚊指數高地區的顯眼處，提醒民眾注意。（雲林縣府提供）

    雲林縣府製作印有「登革熱危險警戒區」字樣的黃色警戒旗，插在病媒蚊指數高地區的顯眼處，提醒民眾注意。（雲林縣府提供）

    2023/08/08 05:30

    〔記者黃淑莉、王善嬿／綜合報導〕雲林登革熱疫情延燒，昨天新增二例都在古坑鄉，累計至昨天有一三五例確診病例，為免疫情擴散，縣府製作寫有「登革熱危險警戒區」黃色警戒旗，插在病媒蚊指數高地區顯眼處，提醒附近居民加強防蚊及儘快清除家戶內外積水容器。嘉義縣昨再增一例本土登革熱病例，全縣已累計五例，各鄉鎮市只要出現兩名以上患者，公所就要成立應變中心進行追蹤。

    雲縣累計135例確診

    雲林縣每天都有新增確診個案，衛生局指出，昨天新增二例都在古坑鄉，累計確診一三五例中，古坑鄉就有一二○例，疫情熱區荷苞村有七十三例。

    鑑於部分民眾仍對登革熱疫情無感，縣府依登革熱防治工作手冊規定，製作印有「登革熱危險警戒區」字樣的黃色警戒旗，插在病媒蚊指數高的地區顯眼處，目前荷苞山桐花公園周邊都有插警戒旗，盼能提醒附近居民嚴加防範，住家附近有發現黃色警戒旗，務必提高警覺，加強自身防蚊措施，並儘快清除家戶內外積水容器。

    嘉縣增一例 累計五例

    衛生局長曾春美呼籲登革熱確診民眾，務必注意出現症狀後五天內盡量在家休養，非必要不要外出，做好自身及周遭防蚊措施，穿著長袖衣褲及睡覺時吊掛蚊帳，避免經由病媒蚊叮咬而將體內的登革熱病毒散播出去。

    嘉縣本土登革熱病例昨新增一例，為四日出現梅山鄉首例營造公司員工的五十五歲男性同事，檢驗結果昨判定確診，目前梅山鄉三例、竹崎鄉兩例，全縣累計五例。縣府召開防疫應變會議，決議各鄉鎮市只要出現兩名以上患者，公所就要成立應變中心進行後續追蹤。

    縣長翁章梁說，縣府防治登革熱以「確實滅蚊」與「向民眾宣導防蚊」兩面向分頭進行，參考蚊子的生命週期、出沒時間高峰及飛行距離，擬定清消對應策略，呼籲鄉親落實「巡、倒、清、刷」，清潔積水處所，防止病媒蚊孳生。

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