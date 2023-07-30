新北日照中心建置81家 2025年目標百家

新北市政府衛生局昨舉辦「新北銀光同樂會」，讓長者及家屬能一起同樂，凝聚家庭向心力。 （記者闕敬倫攝）

2023/07/30 05:30

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市政府衛生局廿九日在三重綜合體育館舉辦「新北銀光同樂會」，新北市副市長朱惕之表示，新北市截至今年七月為止已完成八十一家日間照顧中心布建，將努力在二○二五年達到轄內百家日照中心的目標，讓長輩們走出家庭、社區，展現笑容，越來越健康。

65歲以上長者逾70萬人 月增3千人

新北市衛生局指出，新北市六十五歲以上人口從十年前的三十萬人成長到今年已逾七十萬人，平均每個月增加近三千人，「新北銀光同樂會」活動是透過各日照服務單位、各大醫事人員公會及相關長照單位設攤，有闖關活動、創意表演、歌手演出及手作體驗，長者與家屬能有一起同樂，凝聚家庭向心力。

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朱惕之表示，市長侯友宜在二○一八年上任的時就表示，要達到六十家日照中心的目標，在所有市府團隊跟外部機構共同努力之下，二○二一年就已經提前達標，今年七月則是已經有八十一家日照中心，遍布在新北各區。

朱惕之強調，下個目標是二○二五年達到百家，要照顧好所有六十五歲以上長者退休後的日常生活。

平均壽命85歲 有8年需要自我照護

朱惕之指出，根據衛生福利部的統計資料可見，國人平均壽命是八十五歲，健康的平均時間大概是七十二歲，其中約有八年時間需要自我的照護以及家人的陪伴，因此日照中心是很重要的長者照護資源，市府團隊會與各方共同努力，一同來照顧市民，希望長輩們能夠走出家庭，走到社區，跟大家一起活動，展現長者的笑容。

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