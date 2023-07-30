新北身障者持愛心卡 8月1日起可搭雙北捷運

身障朋友每人每月四百八十點的額度內免費搭乘雙北捷運，外出更便利。 （記者翁聿煌攝）

2023/07/30 05:30

每人每月480點 額度內免費搭乘 市府增加8千萬經費

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市七月一日愛心卡及敬老卡開放搭乘台鐵列車後，八月一日再開放愛心卡可搭乘台北及新北市捷運，在每人每月四百八十點額度內免費乘車，讓身心障礙朋友外出更便利。新北市社會局副局長許秀能說，身心障礙朋友使用愛心卡搭乘大眾運輸工具本來就享有半價優惠，另可於新北六大博物館享免費入場，使用十六家國民運動中心游泳池及健身房、體適能等設施，希望身心障礙朋友能夠走出來。

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可搭乘北北基公車、台鐵列車、捷運

新北市社會局副局長許秀能表示，新北市身心障礙者人口有十七萬六七五九人，位居全國之首，市府體恤十七萬多名身心障礙者行的不便，讓他們有更多元的乘車選擇，更友善的交通環境，原提供身心障礙者愛心卡，每人每月四百八十點，從八月一日開始，除既有北北基公車及台鐵列車外，擴大至搭乘雙北捷運，以鼓勵身心障礙者參與社會，市府一年約增加八千萬元經費。

六大博物館、運動中心設施也免費

許秀能說，身心障礙朋友使用愛心卡搭乘大眾運輸工具本來就享有半價優惠，另可於新北六大博物館享免費入場，身心障礙者及一位陪同者亦可享全天候免費使用新北市十六家國民運動中心游泳池及健身房、體適能等設施，歡迎身心障礙朋友多加利用。

許秀能說，新北市為了讓大家就學、就醫、就養更便利，除了愛心卡之外，還有低地板公車、無障礙計程車以及擁有全國最多的復康巴士，持續打造無障礙友善環境，努力落實「身心障礙權利公約（CRPD）」的精神，尊重差異、機會均等、多元參與、共融共好，讓身心障礙朋友可以安居樂活。

新北市的身心障礙朋友，八月一日起持愛心卡可搭乘雙北捷運。（記者翁聿煌攝）

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