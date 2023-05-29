郵輪掛靠高雄港 今年可望增逾4成

郵輪以高雄港為母港概況

2023/05/29 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「歌詩達莎倫娜號」 （Costa Serena） 郵輪昨首航高雄舉辦見面會，宣布今年中秋節及雙十連假從高雄出發日本，開啟這艘長達二九○公尺巨輪在亞洲的航程，同時帶來民眾另類的連假渡假選擇，高雄市長陳其邁表示，郵輪以往多掛靠基隆港，今年掛靠高雄港增加，可望逾四成。

「歌詩達莎倫娜號」有海上義大利移動城堡之稱號，該郵輪重達十一．四五萬噸、載客數量高達三七八○人，是高雄港停泊最大郵輪，昨停靠蓬萊旅運中心，「巨無霸」身形吸引旅客拍照，陳其邁和台灣港務公司董事長李賢義等人前往歡迎；歌詩達郵輪亞洲區市場總監Francesco Raff及船長Orazio D’Aita致詞時，表達重返亞洲及首航台灣興奮之情。

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秋節、雙十連假至日本航次

陳其邁指出，Costa Serena將會有三個航次以高雄為母港，包括宮古、石垣以及那霸，疫後解封，很多台灣的旅客都愛去日本，這一萬六千個名額應該很快就會額滿，他換算成以飛機載客，約需七十五個飛機航班才能達成。

陳其邁說，郵輪過去都是掛靠基隆港比較多，大概達到九成，今年掛靠高雄會超過四成，提供南部鄉親更多的選擇，也會帶來大量的觀光客。

以高雄為母港 還有名勝世界壹號

陳其邁若遊輪選擇為母港，對於旅業、住宿觀光，以至於補給、維修及整體的產業，都會帶來很大收益，所以推動郵輪觀光一直是高市府重要政策，他希望自已能夠當一個四海遊俠，也歡迎更多郵輪來到高雄，規劃更多、更好玩的行程。目前還有名勝世界壹號以香港及高雄做為母港，且在每週一、週四有航次。

高市海洋局表示，「歌詩達莎倫娜號」預計九月廿六日從高雄首航出發航往日本，共計推出九月廿六日至十月一日、十月一日至五日、十月五日至十日等三趟航程，每次航程首日皆從高雄港出發，最終又再返回高雄港，橫跨中秋節及雙十兩次的連續假期。

台灣港務公司指出，今年高雄港的郵輪到港艘次預報創歷史新高，迄昨已有一五七艘次預報，其中母港為一三○艘次，掛靠港為廿七艘次。

「歌詩達莎倫娜號」有海上義大利移動城堡稱號，為目前造訪高雄港噸位最大郵輪。（記者李惠洲攝）

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