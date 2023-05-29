教部推雙語數位學伴 25大學支援177國中小
2023/05/29 05:30
〔記者楊綿傑／台北報導〕為增加學童本土語及英語使用機會，教育部去年起開啟雙語數位學伴計畫，委託台中教育大學擔任計畫營運中心，輔導國內廿五所夥伴大學培育具備雙語能力的大學伴，提供全台一七七所國民中小學課後、即時的主題式雙語數位學習活動。
根據教育部資料，一一一學年度雙語數位學伴計畫，由各夥伴大學共同培育七○○多位大學伴，服務超過二五○○位學童，為課後的國民中小學校園，創造更多元的語言學習方式。
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教育部資訊及科技教育司長李政軒指出，過去數位學習多在電腦教室進行，雙語數位學伴計畫則是以群組為單位，只要在一般教室利用平板進行視訊連線活動，就可以進行學習，在數位輔助之下，創造出更多元學習模式。
李政軒舉例，台南新東國小透過大教室搭配平板進行課程，在佩戴耳機麥克風後更能提升學習品質，下課時間也仍能與同學相互討論分享。基隆中興國小使用筆記型電腦搭配分組座位安排，讓小組成員與大學伴互動時仍能有同儕激勵的效果，而大學伴也善於利用線上互動學習資源，讓小學伴對語言學習更有興趣。
此外，李政軒還提到，台中北新國中除辦理雙語數位學伴計畫外，亦為教育部5G新科技學習示範學校，學校結合兩項資源，安排學生於元宇宙教室利用平板進行學伴課程。校方分享，在耳機麥克風設備配合下，即使學生都在同一教室中也不會相互干擾，且在彰師大大學伴的引導下，學生更願意開口練習。