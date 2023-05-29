教部推雙語數位學伴 25大學支援177國中小

為增加學童本土語及英語的語言使用機會並提供彈性的雙語學習環境，教育部去年起開啟雙語數位學伴計畫。（教育部提供）

2023/05/29 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕為增加學童本土語及英語使用機會，教育部去年起開啟雙語數位學伴計畫，委託台中教育大學擔任計畫營運中心，輔導國內廿五所夥伴大學培育具備雙語能力的大學伴，提供全台一七七所國民中小學課後、即時的主題式雙語數位學習活動。

根據教育部資料，一一一學年度雙語數位學伴計畫，由各夥伴大學共同培育七○○多位大學伴，服務超過二五○○位學童，為課後的國民中小學校園，創造更多元的語言學習方式。

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教育部資訊及科技教育司長李政軒指出，過去數位學習多在電腦教室進行，雙語數位學伴計畫則是以群組為單位，只要在一般教室利用平板進行視訊連線活動，就可以進行學習，在數位輔助之下，創造出更多元學習模式。

李政軒舉例，台南新東國小透過大教室搭配平板進行課程，在佩戴耳機麥克風後更能提升學習品質，下課時間也仍能與同學相互討論分享。基隆中興國小使用筆記型電腦搭配分組座位安排，讓小組成員與大學伴互動時仍能有同儕激勵的效果，而大學伴也善於利用線上互動學習資源，讓小學伴對語言學習更有興趣。

此外，李政軒還提到，台中北新國中除辦理雙語數位學伴計畫外，亦為教育部5G新科技學習示範學校，學校結合兩項資源，安排學生於元宇宙教室利用平板進行學伴課程。校方分享，在耳機麥克風設備配合下，即使學生都在同一教室中也不會相互干擾，且在彰師大大學伴的引導下，學生更願意開口練習。

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