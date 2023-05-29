原住民族語競賽爆誤判 學生哭喊︰不學族語了

原民會主委夷將．拔路兒。（資料照）

2023/05/29 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕原住民族語言單詞競賽廿七、廿八日一連兩天舉辦全國決賽，桃園市復興區巴崚國小傳出因裁判誤判而出局，無緣晉級、為比賽準備一整年的學生哭喊「不學族語了」。原民會主委夷將．拔路兒昨出席頒獎典禮時允諾，將檢討相關申訴及裁判機制。

第八屆原住民族語言單詞競賽全國決賽有十五個縣市、推派八十五隊參賽，參賽選手五八八人，參與人數歷年最高。

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一般語別國小組由屏東地磨兒國小、望嘉國小並列冠軍，國中組由桃園大溪國中取得冠軍、屏東來義高中國中部獲得亞軍；瀕危語別國小組由高雄興中國小、苗栗東河國小分別取得冠、亞軍；瀕危語別國中組冠亞軍則都由高雄茂林國中摘下。

答對卻判錯 申訴未被受理

不過，競賽過程中發生巴崚國小遭誤判情事。代表學校發言的泰雅爾族民族議會秘書長歐蜜．偉浪指出，爭議點在比賽時的「竹簍」與「哥哥」兩個單詞，學生回答正確答案卻遭判錯，當時兩隊的分數膠著，就此無法晉級八強。提出申訴時，也遭以裁判專業不容質疑、競賽時間不得中斷、人力不足處理申訴、設備難以處理等理由推託，拒絕受理。

歐蜜．偉浪提到，小朋友賽後沮喪，甚至哭訴「不要再參加比賽」、「不學族語了」。這不只是影響比賽團隊的權利，失去公正性的比賽制度更傷害小朋友學習族語的興趣。他建議檢討裁判裁量機制、營造友善公平的競賽、建立妥善的申訴管道、補足大會人力與設備等四項改善作法。

原民會主委︰檢討改進

夷將回應，各種賽事都有誤判的可能，當然希望盡量避免，如今發生就是要改進，明年賽事將更周全。他向誤判導致無法晉級的隊伍致歉，承諾未來提供更好、更多元的申訴管道。

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