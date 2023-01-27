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    寒流又到 今越晚越冷 北、東有雨

    未來一週溫度趨勢圖

    未來一週溫度趨勢圖

    2023/01/27 05:30

    〔記者丁奕／台北報導〕昨日短暫回溫、太陽也露臉，但今初六寒流再度來襲，強度與前一波差不多。中央氣象局預報員趙竑表示，今晨全台各地約十二度到十五度，下午大幅降溫，越晚越冷，明晨北部地區下探六度，預計一路冷到連假結束。今天水氣也偏多，北部、東半部、恆春半島皆有局部降雨，既冷又濕，北部、東北部兩千公尺以上山區有機會降雪。明起水氣減少，轉為乾冷。

    北部、東北部高山 有機會再降雪

    氣象局指出，這波寒流將一路冷到春節連假結束，直到卅日上班日寒流才會減弱，但要到卅一日才會明顯回溫，屆時各地最高溫可回至廿度以上。

    初三、初四寒流前腳剛走，昨日短暫回溫，今又有寒流報到。中央氣象局已對台中以北、宜蘭等九縣市發布低溫特報，提醒將有十度以下低溫發生機率。趙竑指出，今晨將各地約十二度到十五度，白天溫度回升不多，北部維持十二、十三度，其他地區最高溫也僅約二十度，氣溫將隨時間下降。

    明、後天清晨最凍 冷到連假結束

    趙竑表示，預計明天清晨是冷空氣最強的時候，北部、宜蘭地區最低溫八度到九度，其它地區約十度到十一度，沿海空曠地區與近山區平地可能再低一、兩度。雖明晨冷空氣最強、但不一定最冷，預估後天清晨輻射冷卻明顯，溫度可能更低。

    趙竑並提醒，今水氣範圍擴大，預計北部、東半部、恆春半島都將有局部降雨，中南部則是多雲到晴；明天起水氣將減少，轉為乾冷，唯東半部、大台北山區有局部短暫雨，預計偏乾的天氣維持至二月一日。

    今天偏濕冷 明起轉乾冷 風力仍強

    氣象局並針對台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及恆春半島發布陸上強風特報。趙竑提醒，這幾天因冷空氣影響，風力仍強，除了造成海邊風浪大外，位於高處的招牌、花盆等物品也需固定好，以免肇生危險。

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