教育家人物典範／PK電玩秒殺 邱老大讓蹺課生乖乖回校

學生口中的「邱老大」，台北市蘭雅國中生物教師邱明成從事教職27年，總把學生當成朋友看待。（教育部提供）

2022/11/27 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕學生口中的「邱老大」，台北市蘭雅國中生物教師邱明成從事教職二十七年，把學生當朋友，看到學生蹺課打電動，他和學生PK電玩贏回學生上課，另外帶著學生修剪樹木，成立綠色環保社團，和學生一起保育校園生態，獲選為教育部教育家人物典範。

邱明成認為，老師要用開明角度看事情，要有包容心，教導學生知道如何在生活中做選擇。他說，老師不是讓學生考試滿分就好，而是二十年後，學生還記得老師說了哪句話或做了哪件事，老師要成為學生的一盞明燈，才是重要的事。

請繼續往下閱讀...

對於課業不好的學生，邱明成認為，這群學生是老師要投入心力的一群，老師要以同理心聽他們的心聲，曾有九年級學生想考美術班，他開放生物教室讓學生練習畫畫，有學生想學廚藝，邱明成買食譜，讓學生研究食譜，帶他去參加廚藝比賽，這位學生已在桃園開餐廳。他說，與其讓這些孩子坐在課堂裡發呆哀怨，不如騰出空間和時間，讓他們做自己想做的事。

曾有學生蹺課打電動，不巧被邱明成撞見在校外打格鬥電玩遊戲，他邀學生PK，學生輸了就回學校上課，遊戲才開始就被秒殺。邱明成笑說，學生守信用，乖乖回學校上課。曾有一群愛搗蛋的學生們，邱明成帶著他們整理園藝，在勞動中找到樂趣，畢業後在路上偶遇老師，熱情地打招呼和表達感謝，有同學現在從事網路音樂創作。

師大生物系畢業，邱明成曾獲「第七屆國家環境教育獎」個人組優等，去年再獲師鐸獎的肯定，他說，無論是導師班或任教班的孩子，他決心要陪伴和輔導學生們往人生的正面發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法