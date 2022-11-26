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    疫情穩定下降 連8天低於2萬例

    中央流行疫情指揮中心昨日公布本土新增14138例個案，確診人數連續8天維持在2萬例以下（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心昨日公布本土新增14138例個案，確診人數連續8天維持在2萬例以下（指揮中心提供）

    2022/11/26 05:30

    本土+14138 較上週同期下降20.2％

    〔記者楊媛婷／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數連續八天維持在二萬例以下，中央流行疫情指揮中心昨日公布本土新增一萬四一三八例個案，較上週同天的一萬七九五二人相比，降幅約廿一．二％，另新增中重症個案一九一例，死亡案例五十六例；境外移入則新增五十七例。

    增56死 37人沒打過疫苗

    昨新增的五十六例死亡案例，年齡介於四十多歲到九十多歲以上，都是重度感染個案，五十五人有癌症等重大疾病或慢性病史，四十五人未打滿三劑疫苗、卅七人無接種疫苗，卅五人年齡超過八十歲，但有三名死亡個案年齡都只有四十多歲。

    醫療應變組副組長羅一鈞表示，這三名四十多歲染疫死亡個案為一男、二女，皆有慢性神經系統疾病史，其中一例為已接種四劑疫苗的四十多歲男性，長期臥床並使用呼吸器，十一月一日因呼吸困難、咳嗽等症狀，當天即送急診就醫，PCR陽性確診，檢查顯示肺炎後住院治療，十一月三日過世，死亡原因為武漢肺炎合併呼吸衰竭。

    另一名為已接種兩劑疫苗的四十多歲女性，十月十八日快篩陽性採居家照護，十月廿二日因症狀惡化就醫住院，住院時經檢查發現肺炎及腸胃道穿孔，十一月十七日過世，死因為武漢肺炎合併呼吸衰竭，腸胃道穿孔合併敗血症。

    還有一名為沒有接種疫苗的四十多歲女性，十月廿八日快篩陽性確診，十一月四日出現發燒、頭痛症狀後到急診就醫，經檢查生命徵象不穩定插管轉加護病房並使用呼吸器，使用瑞德西韋、類固等藥物治療，十一月十九日過世，死因為武漢肺炎合併呼吸衰竭，敗血性休克、急性腎衰竭。

    根據指揮中心統計，今年一月至十一月廿四日，本土輕症、無症狀個案累計有八一三萬八二一七例、占九十九．五五％，中症累計二萬一○九八例、占○．二六％，重症累計一萬五六三○例、占○．一九％，其中死亡累計一萬三三二六人。

    醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增的56例死亡案例，有3名個案年齡都只有40多歲。（指揮中心提供）

    醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增的56例死亡案例，有3名個案年齡都只有40多歲。（指揮中心提供）

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