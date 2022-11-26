統計至23日／11月平均24.3度 史上同期最暖

氣象局表示，今年台灣秋季平均氣溫偏暖，降雨集中在北台灣，西南部雨量偏少。（資料照）

2022/11/26 05:30

連3年反聖嬰影響 今年冬天預測氣溫正常、雨量偏少

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年秋季（九月至十一月）即將結束，根據中央氣象局統計，今年十一月有出現極端高溫情況，截至十一月廿三日為止，十三個人工測站平均氣溫廿四．三度，較氣候平均值高出一．六度，為歷史同期最暖。展望冬季（十二月至隔年二月），氣象局預報中心副主任陳怡良表示，今年是連續第三年的反聖嬰，預測今年冬天的平均氣溫接近正常，雨量則以偏少至正常機率較大。

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今年秋季氣溫25.7度 較平均值約高0.6度

根據氣象局統計，台灣秋季平均氣溫最低是一九五六年的廿三．七度，最高溫為二○一七年的廿六．二七度，從一九九一年至二○二○年的氣候平均溫度是廿五．一四度。

陳怡良表示，台灣今年秋季氣溫正常到偏暖，九月至十一月廿三日平均溫度是廿五．七度，較氣候平均值約高了○．六度；十一月份的均溫是廿四．三度，接下來沒有特別明顯冷空氣的話，會創下平均氣溫最高的十一月。

另外，玉山站今年已創下設站以來最熱的秋天記錄，九月至十一月廿三日平均溫度八．○三度，較九月至十一月氣候平均值的六．○七度高出一．九六度，也較過去同期最高溫的二○一七年七．六七度還熱。

秋季降雨集中在北台灣 西南部雨量偏少

降雨方面，陳怡良說，秋季降雨集中在北台灣，西南部雨量偏少，尤其是台南的累積雨量是同期史上第四少。根據統計，秋季截至十一月廿三日，累積雨量六七八．五毫米，與氣候值六○五．六六毫米相差不大。颱風方面，今年九月至十一月西北太平洋共生成十三個颱風，多於氣候平均值的十．八七個，當中有一個颱風（軒蘭諾）侵台。

展望今年冬季，陳怡良表示，熱帶太平洋海溫呈現東邊偏冷、西邊偏暖情況，是反聖嬰現象的配置，預計持續到冬季末。根據台灣過往在反聖嬰年的冬天天氣，能看見二個明顯特徵，包含台灣南方會是大的低壓環流區域，台灣附近跟氣候值相比會有較多的東北風；從統計資料來看，反聖嬰年的冬季溫度會稍微偏低、降雨偏少。

從動力模式的模擬資料來看，今年冬季氣溫大約是在正常範圍內，距離溫暖區域較為接近，雨量有偏少的訊號，以偏少至正常機率較高。

陳怡良表示，冬季是台灣一年之中最冷，也是冷氣團活躍的季節，根據過去統計資料，冬季平均值會有二次至三次寒流、四次至五次強烈大陸冷氣團、七次至八次大陸冷氣團影響台灣。

台灣近年秋季9~11月 平均氣溫、雨量統計

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