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    一班僅4生到校 老師實體、遠距兩頭燒

    防疫新制9月12日上路後，班級有人確診不再停課。（讀者提供）

    防疫新制9月12日上路後，班級有人確診不再停課。（讀者提供）

    2022/09/25 05:30

    〔記者陳嘉怡、林曉雲、洪瑞琴／台北報導〕「以篩代隔」防疫新制九月十二日上路後，班級有人確診不再停課，台南某高中教師投訴，該校有一班學生超過六成確診，致電教育局是否可以停課 ，教育局回應「沒有想過這種狀況」，交代校方加強防疫宣導、環境消毒。

    投訴教師指出，該校有一班超過六成學生確診、三成學生請防疫假，全班三十人只剩四人到校上課。依據目前防疫政策無法改遠距上課，因此老師實體、線上混成教學，需要耗費心力顧及兩端的學生，造成教學成效不彰。

    該名老師也透露，有老師確診學校臨時找不到人代課，出現國文老師代化學課的狀況，或先請實習老師救火，出現實習老師一天要上十幾節課，形同正式老師的上課節數。

    另外，政府發給學校的防疫公文寫說，因病毒有潛伏期，同班師生應於拿到快篩試劑隔天再篩檢。如果學生第一天已染疫還到校上課，可能增加其他師生的染疫風險。還有班上若有學生確診，發放快篩的對象包含該班老師，但「政策沒有講清楚，是要發給所有任課老師，還是只有班導師？」由於任課老師會跨班、跨年級教學，可能將病毒擴散至更多班級。

    教育部主秘廖興國表示，如果學生確診連帶造成學校課務運作上發生困難，學校有因校或因地制宜之彈性空間，譬如線上教學、商請退休教師、他校教師或其他適切的教學人力代課；學生恢復到校上課後，如有學習扶助課程之需要，可以向國教署申請鐘點費補助。

    南市教局：授權各校處理

    台南市教育局長鄭新輝表示，配合中央防疫原則下，已授權各校防疫小組在防疫、學生受教權與尊重家長下，可暫停實體課改採線上教學，已有一所完全中學三班（高中部一班、國中部二班）暫停實體課三天改線上教學。

    學生家長若無法在家照顧孩子，學生快篩陰性，學校也可安排空間到校與班級同步線上上課，如果教師有難處，也可直接向教育局反映請求協助。

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