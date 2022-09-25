邊境將解封 疫苗接種湧人潮

孩童接種情形

2022/09/25 05:30

〔記者吳亮儀、蔡亞樺、周湘芸、周敏鴻、蔡淑媛、許麗娟、王姝琇、葉永騫／綜合報導〕武漢肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心日前宣布下月十三日入境免檢疫後，許多人搶訂機票，也引爆疫苗接種潮，前天單日接種數暴增六十六％，另外，莫德納次世代雙價疫苗也自昨天起開打，評估有助於提升整體接種意願。

先前因疫情趨緩加上許多民眾對疫苗接種疲憊，疫苗「打氣」不佳已持續一段時間，單日接種數約二萬多人次到三萬人次，不過上週四宣布回國免檢疫後，許多民眾搶接種疫苗，前天單日高達四萬五七一三人次接種，較近一週單日平均二萬七千多人次暴增約六十六％，推測因部分國家入境需接種疫苗，因此許多民眾趕緊接種。

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雙北南高屏領跑 桃、中今登場

昨天是莫德納次世代雙價疫苗開打首日，六都之中包括雙北及高雄、台南均已開放接種，桃園、台中安排今天起跑，高雄首日接種踴躍，約一五○○人完成施打；台北有一．八萬多人完成預約，新北及台南首日僅在少數門診及衛生所提供接種服務，未有搶打人潮；屏東縣政府在屏東及潮州火車站開設快打站，有一千三百多人完成施打。

打氣回來了 北市預約人數增加

北市衛生局專門委員紀玉秋表示，這一期疫苗預約狀況比起上一期，確實有增加，但施打率是否會持續提升，還是要看後續疫情的發展；高雄市衛生局也說，本週疫苗接種情形已較上週略升，預估提供次世代疫苗，將會有助於提升整體接種意願；但新北市衛生局指出，由於確診三個月內不能施打次世代疫苗，加上不少民眾對於再確診的擔憂性不高，多少影響到施打意願。

民眾：來打次世代 方便出國玩

屏東縣政府昨在屏東及潮州火車站開設快打站，屏東火車站的快打站，從清晨六點多就有二十多人前來排隊，衛生局還特別提前施打，一位施打的民眾說，現在國境要開放了，他特別來打次世代疫苗，方便以後出國玩。

衛福部長薛瑞元說，次世代疫苗昨天才剛剛開打，打氣還要持續觀察，目前疫苗數量足夠，如果第一階段施打狀況不踴躍就會開放到第二階段供接種，例如醫護人員等，接下來年齡層也會繼續再往下開放。

全體國人疫苗接種率

次世代疫苗昨天開打，屏東）民眾前往接種。（記者葉永騫攝）

次世代疫苗開打，有限制一定資格才能施打。（記者葉永騫攝）

莫德納次世代疫苗上午運抵高雄、下午即開打，首日約1500人完成接種。（高雄市政府提供）

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