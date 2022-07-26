台南亞太棒訓中心 成棒球場明年完工

亞太國際棒球訓練中心國際標準副球場可容納內野觀眾席三千席。（南市府提供）

2022/07/26 05:30

賴清德於市長任內規劃 將成為國內最完整棒球比賽與訓練複合式場地

〔記者蔡文居、王俊忠／台南報導〕「二○二一第六屆U12世界盃棒球錦標賽」將於七月廿九日在亞太國際棒球訓練中心舉行。市長黃偉哲表示，「台南亞太國際棒球訓練中心」是副總統賴清德於台南市長任內整體規劃，少棒球場在賴前市長及李孟諺前市長任內發包施作，成棒球場則是在他任內發包；包括國際標準主球場等第二期工程預計明年底完成，將是國內最完整、最全面的棒球比賽與訓練的複合式場地。

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少棒到成棒 打造棒球城市

黃偉哲指出，興建亞太國際棒球訓練中心，是希望提供一座具備國際棒球場規模及功能完善的棒球場，藉此培訓優秀選手並帶動棒球運動風潮，同時提供亞洲地區職業棒球隊、業餘棒球隊、少棒球隊及國家代表隊最佳訓練設施與場地，打造一座國際賽會的競賽場館。第一期工程完成，為打造台南成為東方威廉波特的棒球夢想揭開序幕，奠定南市提供國際專業比賽場地的基礎。

環境、設備優 職棒球員讚

曾效力統一獅的球員莊駿凱及吳國豪表示，整體的硬體環境、設備，草皮、紅土都很棒，還有很大的液晶螢幕，都是以前沒有的。協進國小棒球隊小球員也說，場地很棒，很像職棒的球場，計分板很帥。

黃偉哲說，至於第二期工程，主要內容為興建內野觀眾席一萬五千席、外野觀眾席一萬席的國際標準主球場、內野觀眾席三千席的國際標準副球場、成棒規格內野練習場以及室內外投打練習場，總計畫經費十九．三五億元，全案預計二○二三年底完工；同時結合已啟用的少棒主、副球場，將是我國最完整、最全面的棒球比賽與訓練的複合式場地。

工務局表示，可容納二萬五千名觀眾的國際標準主球場，將是我國最多席位棒球場，屋頂結構採用鋼結構桁架系統，不僅呈現結構美學且符合抗震及耐風需求，中間透空設計具通透性，減少球迷觀眾在炎夏看球的悶熱不適感，並採用最新穎的LED全彩顯示螢幕提升比賽與看球的品質。

此外，橫、寬長達五十一公尺的室內投打練習場，是全台灣最大可做投球、打擊及內野練習分項複合式訓練場域，不受氣候干擾的特性，更適合做為各職業球隊非賽事期間的移訓場地。

主辦單位特別邀請位在賽事場地附近的台南市立安南醫院院長林聖哲擔任本屆世界少棒賽醫療長，守護比賽期間每一位小球員的健康，也祈願賽事平安順利完成。

亞太國際棒球訓練中心國際標準主球場可容納內野觀眾席一萬五千席、外野觀眾席一萬席。（南市府提供）

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