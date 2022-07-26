向港澳生招手 高中職五專教育展上線

台灣民間支援香港協會看準港澳生來台讀書契機，首度舉辦台灣高中職五專教育展，共有41校加入，不乏首度招收港澳生者，多校積極推銷特色。（記者吳柏軒攝）

2022/07/26 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣開放港澳生來台就讀高中職及五專，民間首度舉辦「台灣高中職五專教育展」，共有四十一所高中職、五專合作，其中不乏國內特色的技職，如航太技術、護理醫事乃至電競產業，預計透過線上教育展與升學輔導講座等提供資訊。

台灣民間支援香港協會執行理事、牧師黃春生等投入協助港澳生來台就讀，並主辦台灣高中職五專教育展，邀集全台卅二所高中職、九所五專參與。協助執行的大學問網站執行長魏佳卉表示，台灣今年首度開放港人赴台就讀高中五專，只要學生持有中三（三年制初中課程）以上同等學力，符合身分者就可申請。

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將在香港舉辦升學輔導講座

該教育展昨日起網站啟用，預計七、八月在香港九龍舉辦升學輔導講座，透過線上連線介紹，讓港澳生了解留學台灣與後續升大學等內容。

國內各校則紛紛介紹特色。育德工家校長張榮修表示，航太產業是未來趨勢，將提供飛機修護科等專業輔導學子取得證照。淡江高中教務主任黃維彥說明，港澳生將依照成績與學習興趣，編入雙語班級。

中國醫事科技大學校長孫逸民強調，護理跟醫事領域人才缺乏，可畢業即就業，更輔導學生取得美國相關護理證照。文藻外語大學國際長陳玉珍則說，五專生將採全英語、全外語課程，除國際語言能力測驗外，還提供海外實習跟志工服務機會。

黎明技術學院國際長張世鈺表示，校內花三千萬元打造國際級電競場所，朝向培育選手、主播等發展，黎明電競校隊更取得今年亞運國手資格，相信港澳生來台無論在台就業或返港求職，都能與職場接軌。

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