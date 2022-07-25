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    斥資千萬改善鋪面 基隆市立網球場啟用

    基隆市立網球場及附設籃球場鋪面因多雨導致龜裂、膨脹拱起，基隆市政府斥資1561萬元進行鋪面改善工程，市長林右昌（左九）與立委蔡適應（右八）昨天共同主持啟用。（記者俞肇福攝）

    基隆市立網球場及附設籃球場鋪面因多雨導致龜裂、膨脹拱起，基隆市政府斥資1561萬元進行鋪面改善工程，市長林右昌（左九）與立委蔡適應（右八）昨天共同主持啟用。（記者俞肇福攝）

    2022/07/25 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市立網球場及附設籃球場，受到天候多雨影響，導致球場鋪面龜裂，引發安全疑慮，基隆市政府斥資一千五百六十一萬元進行鋪面改善工程，基隆市長林右昌與立委蔡適應昨天共同主持啟用儀式；改善後的網球場可成為培育優秀網球選手的場地，並增設無障礙坡道，讓身心障礙者或行動不便的長者，也能到場觀看比賽、幫親友加油。

    附設籃球場鋪面一併改善

    林右昌指出，基隆市立網球場及附設籃球場常年受到地下水及多雨天候影響，導致球場鋪面產生龜裂、膨脹拱起的現象，經過市府團隊積極爭取中央支持，蔡適應也在立法院協助，獲得中央補助一千二百多萬元，市府自籌三百多萬元，總計投入一五六一萬餘元，辦理網球場鋪面及籃球場鋪面改善工程。

    林右昌、蔡適應攜手爭取補助

    林右昌強調，經過這次整修工程，解決過去場地長青苔、濕滑等問題，廁所通風及照明設施也一併改善，此外，網球場管理中心屋頂漏水的老問題也同時修繕，讓整體空間更完善及舒適，市府日後將加強管理維護，期許民眾共同愛惜。

    教育處長杜國正表示，改善工程除了解決網球場鋪面龜裂問題，籃球場鋪面也更新為瀝青鋪面，除可減少龜裂、增加球場彈性外，因瀝青透水性較佳，降雨後可迅速排水，盡快恢復使用，減少青苔產生的可能，並在較易產生碰撞的三分線及禁區內，塗上摩擦係數較高的壓克力漆，提升民眾打球的安全性及舒適度。

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