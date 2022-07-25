《桃園》疫情緩國旅爆發 創七千萬觀光效益

2022/07/25 05:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，國內旅遊潮開始爆發，交通部觀光局本月十五日起至十二月十五日推動「悠遊國旅補助」，包括在週日至週四使用的個別旅客住宿優惠活動、平日使用的三折遊樂園等。市府觀光旅遊局表示，住宿活動起跑首週，桃園市參與業者共一八三家，已有近五千房間使用優惠，創造約七千萬元觀光效益。

觀旅局指出，市府本月初搶先中央悠遊國旅提供加碼優惠，包括一日推出暖身「桃園千元住宿金搶先用」，活動期間吸引兩萬人來桃住宿旅遊；「相聚在桃園二．○」更加碼補助每位參團者一千元，已累積創造一萬七千人次來桃園旅遊。

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觀旅局表示，民眾響應悠遊國旅補助，其中個別旅客住宿優惠活動，讓部分飯店住宿率超過九成，尤其復興區是桃園最熱門的觀光地區，暑假旺季加上水蜜桃季吸引許多人潮，民宿假日住宿率超過九成以上，平日也有七成以上，成功刺激疫情後桃園旅遊。

至於三折遊樂園補助，民眾於平日入園可享三折優惠門票，其中位在龍潭區的「小人國」也響應活動，原價八五○元的成人票，優惠後只要二二五元；原價七五○元的學生票目前特價五五○元，若再使用三折優惠，只要一六五元，非常划算。

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