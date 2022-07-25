屏東街舞祭 青少年舞力全開

屏東縣長潘孟安（中）和青年學子們同舞。（記者羅欣貞攝）

2022/07/25 05:30

全國兩百組高中職學生Battle大賽

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東街舞祭昨於縣立體育館前大草皮登場，除有全國兩百組參賽者報名的Get It Up高中職Battle大賽外，屏縣八所高中職熱舞等社團也聯合發表成果，因疫情睽違三年的舞林大會熱鬧非凡，縣長潘孟安還誠意十足和學生們隨著韓裔女歌手Jessi歌曲ZOOM舞上一段，台下尖叫聲不斷。

潘孟安與青少年們同舞 全場尖叫喝采

屏縣府社會處青少年中心二○一四年開館以來，與青少年合作舉辦多年的舞蹈活動，包括屏東高校聯合舞展、高中職街舞Battle大賽等；今年兩大活動首度合辦，這場以「Rouser x Get It Up」為名的屏東街舞祭，讓熱愛舞蹈的青少年有更寬廣的舞台表現自我。

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連續兩天 近千人參加

縣內參與學校包括屏東高中、屏東女中、大同高中、屏榮高中、陸興高中、屏東高工、潮州高中、東港高中等，連續兩天的Battle大賽有學生組八十組、公開組一百二十組等近千人參加。

街舞Battle大賽總召陳子權表示，從高中時期就和三位朋友發起街舞活動，四人每年都回來協助，現在他二十六歲，已經是一個孩子的爸爸，街舞對他來說是很特別的存在，感謝縣府提供舞台，讓青年學子盡情揮灑青春、表現自我，他也會把經驗傳承給學弟妹，讓屏東成為南台灣街舞基地。

持續推動 全民跳街舞

縣長潘孟安到場與青少年們同舞，跳了一段韓裔女歌手Jessi的歌曲ZOOM，全場尖叫喝采，學生還說「縣長阿伯很到位」，潘孟安表示，跟著節拍身體也不自覺動起來，屏東這幾年致力推動全民跳街舞，除青少年熱舞社團外，也有兒童街舞及銀閃閃街舞團，突破民眾對街舞的既定印象，未來更會規劃公園空間在限定時間內，讓年輕人練街舞。

社會處表示，街舞祭八年前只在青少年中心內，幾十人參加，如今發展成千人活動，未來會繼續支持，盼青少年繼續為屏東的街舞帶來不同樣貌。

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