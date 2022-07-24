高中學習檔案 逾4成教授 審閱一份花不到10分鐘

親子天下收集全台609所大專校院教授面試官，調查108課綱下新制「高中學習歷程檔案」如何用在招生，發現逾4成教授花不到10分鐘看備審資料。（記者吳柏軒攝）

2022/07/24 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕一○八課綱首屆高中生今年升大學，並首度啟用高中學習歷程檔案當作申請的備審資料，有媒體收集六○九份大學面試官調查，發現逾四成花不到十分鐘看該資料，學生憂辛苦成果沒有等值回饋。大學也直言，有教授五天沒出門看一百份，盼給更多時間審查。

4成8青睞主題符合科系專業

親子天下雜誌昨針對全國大學校系的招生委員，收集六○九份大學面試官樣本，了解今年教授如何看待高中生的學習檔案，與如何評鑑其表現等；調查發現，四成八最青睞書審主題符合科系專業，三成認為數值化資料更有利審查。但該調查也發現，四十二‧六％審查者看一份資料花不到十分鐘。也有四成教授沒自信揪出代寫問題。

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南投縣中興高中應屆畢業生李瑞霖表示，學習檔案耗費心力，希望能有等值回饋，也認為社區高中有機會藉此贏過明星高中，但仍發現申請入學被學測成績綁架，未完全擺脫考試導向。

新北市板橋高中校長賴春錦說，大學審查青睞資料要符合科系專業，但高中多元選修開課不一定能對應，盼大學注重核心素養。台北醫學大學教務長梁有志則回應，只要展現對志願科系喜愛，任何書審資料都會採納。

台灣大學副教務長陳林祈表示，台大七成二教授花十分鐘以上審查資料，但有教授五天沒出門只為看一百份書審，盼未來給各校更多審查時間；陳林祈並強調學習檔案自製最重要，看重專業能力與興趣、強烈申請動機、良好組織統整等。

誠致教育基金會副董事長李吉仁說，調查有逾三成教授重視數值化資料，可見尚未建立質化素養評審，建議書審要更專業化，並思考大學改學院單位來招生。

教育部長潘文忠昨說，新課綱與考招上路前，就預見會有諸多問題，但重點是需先上路，才能儘快幫助學生達到自主學習精神，學習歷程也非僅為一個目標，教育政策未來會持續精進改善。

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